Мер Надвірної застеріг жителів громади від укладання договорів з УПЦ МП.

 

Представники УПЦ Московського патріархату шукають у Надвірній нове приміщення для оренди, а також земельну ділянку під будівництво церкви. Про це стало відомо міському голові Зіновію Андрійовичу, і він закликав жителів громади не укладати угод з УПЦ МП і не віддавати ані свою землю, ані свої приміщення.

 

Зіновій Андрійович сказав – якщо дізнається про такі випадки, то оприлюднить адресу та прізвища людей, які дали можливість відновити діяльність Московського патріархату в громаді. Також міський голова додав, що під час воєнного стану майно цих людей можуть навіть конфіскувати.

 

“Це ворожа церква. Московські попи, які освятили російську агресію в Україні, мають раз і назавжди зникнути не лише з території нашої громади, але і з усієї України”, – сказав Зіновій Андрійович. 

 

 

Нагадаємо, що Надвірна активно працює над тим, щоби УПЦ МП в Україні була повністю ліквідована. Тривалий час мерія Надвірної відмовляє УПЦ МП у виділенні земельної ділянки під будівництво церкви, хоча, за словами Зіновія Андрійовича, на нього постійно здійснюється тиск. А 10 березня на сесії Надвірнянської міської ради ухвалили звернення до ВРУ щодо припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату. "Нас почули! До Верховної Ради внесено законопроєкт №7213 Про заборону діяльності Московського патріархату. Якщо депутати його ухвалять, то вся власність церкви та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована", — пояснив у себе на fb Зіновій Андрійович.

 

01.04.2022

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