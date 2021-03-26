Напередодні виборів на Франківщині зафіксували факти підкупу виборців та адмінресурс.

Напередодні дня голосування на проміжних виборів до Верховної Ради України на 87-му виборчому окрузі з центром у Надвірній управління СБУ в Івано-Франківській області закликало учасників виборчого процесу дотримуватися законності, повідомила пресслужба управління.

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Приводом для такого звернення стало те, що правоохоронці отримали інформацію про організацію схеми підкупу виборців, так званої «сітки», на користь одного з учасників виборчого процесу. З цього приводу відкрили кримінальне провадження. Якщо вина фігурантів буде доведена у суді, то їм загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Тим часом спостерігачі за виборами Комітету виборців України та Громадянської мережі «ОПОРА» заявили про застосування адмінресурсу в останні дні передвиборчого процесу.

«Залучення Офісом Президента до робочої наради 22 березня на тему вакцинації в Івано-Франківській області Василя Вірастюка, що є одним із кандидатів у народні депутати у 87-му виборчому окрузі на довиборах до парламенту, є прикладом використання адміністративного ресурсу і суперечить міжнародним стандартам вільних і чесних виборів», – йдеться у заяві ВГО «Комітет виборців України», повідомив «Інтерфакс-Україна».

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Спостерігачі наголосили, що Василь Вірастюк був представлений як «громадський діяч, який є кандидатом у народні депутати в 87-му мажоритарному окрузі».

За оцінкою КВУ, повідомлення на офіційному веб-сайті Президента про цю подію «є прикладом використання адміністративного ресурсу і прихованою агітацією на користь Василя Вірастюка».

Такої ж точки зору дотримуються спостерігачі Громадянської мережі «ОПОРА».

«Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації», – йдеться у заяві організації.

Зазначимо, народний депутат від 87 округу Зіновій Андрійович склав мандат, бо став міським головою Надвірної, здобувши перемогу на місцевих виборах. Проведення довиборів народних депутатів заплановане на 28 березня.

ЦВК зареєструвала 15 кандидатів у нардепи. Однак представниця від партії «Європейська солідарність» Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру. Відтак на виборах кандидують семеро самовисуванців та семеро представників від партій. Прикметно, що троє кандидатів мають однакові імена та прізвища.

Відповідно до опитування групи «Рейтинг», яке було проведене 10-13 березня, найбільше виборці підтримують Олександра Шевченка («За майбутнє») – 30,2% тих, хто визначився і взяв би участь у голосуванні. Руслана Кошулинського від «Свободи» підтримують 27,6%, а Василя Вірастюка від «Слуги Народу» – 26,9%.