Галицькі хроніки COVID-19: 28 березня.

Станом на 09:00 28 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 232 740 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1669 нових випадків: 307 – на Івано-Франківщині (проведено 858 ПЛР-тестів), 905 – на Львівщині (проведено 1572 ПЛР-тести) та 457 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: десять людей померло на Тернопільщині, двоє – на Львівщині та четверо – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,14%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 березня (09:00): 53 207 випадків, 457 нових
Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 50 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 47 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 22 особи
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 17 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 38 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 41 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 березня (09:00): 101 056 випадків, 905 нових
Львів – 373 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 березня (09:00): 78 477 випадків, 307 нових
Івано-Франківськ – 127 осіб
Тисменицький район – 40 осіб
Надвірнянський район – 31 особа
Косівський район – 25 осіб
Калуський район – 13 осіб
Долинський район – 12 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 11 осіб
Коломийський район – 16 осіб
Рожнятівський район – 15 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.03.2021