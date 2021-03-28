Галицькі хроніки COVID-19: 28 березня.

Станом на 09:00 28 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 232 740 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1669 нових випадків: 307 – на Івано-Франківщині (проведено 858 ПЛР-тестів), 905 – на Львівщині (проведено 1572 ПЛР-тести) та 457 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: десять людей померло на Тернопільщині, двоє – на Львівщині та четверо – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,14%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 березня (09:00): 53 207 випадків, 457 нових

Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 50 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 47 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 38 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 41 особа

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 березня (09:00): 101 056 випадків, 905 нових

Львів – 373 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 березня (09:00): 78 477 випадків, 307 нових

Івано-Франківськ – 127 осіб

Тисменицький район – 40 осіб

Надвірнянський район – 31 особа

Косівський район – 25 осіб

Калуський район – 13 осіб

Долинський район – 12 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 11 осіб

Коломийський район – 16 осіб

Рожнятівський район – 15 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.