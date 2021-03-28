Помер український мовознавець Іван Ющук.

Український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч Іван Ющук помер на 89-му році життя.

Про це повідомив його онук Михайло Кублій у Facebook.

«Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо», – повідомив Михайло Кублій.

Іван Пилипович Ющук народився 3 жовтня 1933 року в селі Чорників на Волині біля українсько-польського кордону.

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка на слов'янському відділенні богемістіки за спеціальностями філолога-славіста й учителя української мови.

Так, я помічаю тенденцію до погіршення мовної ситуації. Вона іде від доброти українців, які не завжди вміють захищати свої права. Вони більше співчувають іншим. Те, що деякі російськомовні громадяни брали участь у Революції гідності, так би мовити, розм’якшило українців... Ніхто не проти російської мови чи ще якоїсь іншої мови. Але державною має бути лише одна мова. Державу у нас створено для того, щоб захистити українську мову, українську культуру. Не Росія її захищатиме, не Польща, а ми самі маємо її захищати і розвивати. Якщо не ми, то хто?.. Та ніхто не заборонить росіянину говорити російською мовою. Якщо людина – єврей і івритом володіє, то нехай івритом і говорить. Кожен собі хай говорить своєю мовою. Але держава повинна мати єдину державну мову. Натомість комерційні канали нині вважають мову другорядною річчю і тому з телевізорів ми чуємо більше засмічення, ніж раніше. Іван Ющук, листопад 2016 року

Працював в Інституті літератури ім Тараса Шевченка АН УРСР, згодом – викладав у Київському лінгвістичному університеті. Із 1996 року навчав студентів у Київському міжнародному університеті.

Іван Ющук – автор близько двадцяти підручників з української мови. Був автором передачі "Як ми говоримо".

"Хочу налаштувати наших вчителів на те, щоб вони насамперед вчили дітей мислити, а не зубрили суфікси-префікси. Зараз світ такий, що треба в кожному випадку розв’язувати певне завдання" Іван Ющук, вересень 2020 року

Перекладав твори сербських, хорватських, словенських, лужицьких письменників. Очолював товариство "Україна – Сербія".

Був членом Центрального правління та Головної ради Всеукраїнського товариства "Просвіта", очолював київське міське об'єднання "Просвіти".

Лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка та премії імені Дмитра Нитченка.