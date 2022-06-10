"Усі ми – бездомні діти Божі": Помер о. Олесь Август Чумаков.

9 червня у лікарні внаслідок тяжкої хвороби помер відомий священник, педагог і блогер, засновник і керівник "Світлого дому" о. Олесь Август Чумаков – програми допомоги безпритульним дітям. Йому було 64 роки.

Про смерть священника повідомляє CREDO.

Отець Олесь Август хворів уже давно, маючи діабет і супутні захворювання. Два роки тому він перехворів на ковід. Тоді отець писав на своєму Фейбуці: "Знаю, що багато хто молиться, щоби мені залишитися тут з вами. У Апостола Павла, здається, була аналогічна ситуація. Якщо ви впевните Бога, що я поки що тут вам потрібніший, нехай станеться як Він розсудить".

Останній час отець перебував у лікарні на штучній вентиляції легень. Про його видужання друзі та вірні молилися до останнього.

О. Олесь Август Чумаков народився 28 березня 1958 року в Одесі в сім’ї репресованих, був учасником дисидентського руху опору, став священником УГКЦ, салезіянином східного обряду (Август – його чернече ім’я). Філолог за освітою і знавець "Срібного віку", викладав літературу в школі, однак через конфлікт із КДБ був змушений полишити викладацьку діяльність. Окрім філологічної освіти, здобув також психологічну.

Розробив перші програми допомоги молоді (1988 – перший "телефон довіри"). Був духовним сином отця Тадеуша Хоппе. "Світлий дім" для сиріт заснував 1996 року і залишався його керівником до 2010-го.

Два роки тому, за наполяганням настоятелів, перебрався до Львова з Одеси, де не тільки вів "Світлий дім" для сиріт, але й жив у тому домі. Заради здоров’я і безпеки його перевели з Одеси. Певний час працював психологом-консультантом у відділенні неврозів в Обласному психоневрологічному диспансері. Став другом іншого відомого в Одесі фахівця і поета, Бориса Херсонського, який був завідувачем кафедри клінічної психології Одеського національного університету Мечникова та часами працював по інших профільних закладах міста.

Борис Херсонський згадує про нього на своєму Фейсбуку: "Пам’ятаю його юнаком, який напружено шукав Бога і не зважувався зробити крок назустріч Церкві. Якось йому наснилося, що він охрестився у невеликому (тоді – єдиному) одеському костелі св. Петра... Священник Олесь Август Чумаков був відкритою і емоційною людиною. У непам’ятні часи він успадкував від Дмитра Ржепішевського програму «Світлий дім» – притулок для бездомних дітей, і ця місія надовго стала справою його життя".