Померла Таміла Матусевич.

Українська дисидентка Таміла Матусевич померла у п'ятницю на 81-му році життя.

Про це повідомила журналістка Дарія Гірна.

Пані Таміла була сестрою члена-засновника Української Гельсінкської групи Миколи Матусевича. Вкінці 1970-х зазнала цькувань з боку радянської системи.

"Сьогодні свою земну подорож завершила українська дисидентка Таміла Матусевич. В останні дні під ШВЛ у важкому стані вона переймалася тільки передачею посилки для брата Микола Матусевича у Васильків. В принципі цей факт багато говорить про цю неймовірну жінку з величезним і добрим серцем. Ніколи не чула, щоб вона скаржилася, обмовляла когось і просила про допомогу. Така енергійна, сильна і легка. Мені дуже сумно, що такі люди відходять без належної слави і пошани, лише у дуже вузькому колі близьких", – написала Гірна у Facebook.

Тамілу Матусевич називали тилом Миколи Матусевича. У своїх інтерв'ю він неодноразово згадував, що сестра продовжує йому допомагати.

У 1977-му Матусевича заарештували саме на квартирі сестри Таміли.

"Мене арештували на квартирі старшої сестри Таміли. Був із Мирославом Мариновичем. Менти приперлися о п’ятій ранку: “Миколо Івановичу, збирайтеся”. Відповів: “Доки кави не вип’ю, в тюрму не піду”. Вони чекали, доки я заварив і випив каву. На прощання Тамілу обняв, а Мирослава – не встиг: менти відтіснили. Всі роки шкодував, що не попрощався з другом", – розповідав дисидент.

Тамілу Матусевич цькували після після арешту брата. "Тиску, цькуванню і нападам піддавалися рідні та друзі Миколи Матусевича. Дружину побили, публічно ганьбили, сестру примушували на зборах «відмежовуватися від антирадянських дій» брата", – писала журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк.

Таміла Матусевич опікувалася гуманітарною допомогою для політв'язнів, котрі не мали родичів.

"Доречно згадати ще й таке: деякі жінки опікувалися тими в’язнями, у котрих на волі нікого не було. Листування в’язало їх зі світом, часом рятувало від депресій. Посилали належні їм продуктові бандеролі та посилки, гроші на передплату преси (Олена Антонів, Таміла Матусевич, Алла Марченко, Галина Дідківська, Віра Лісова, Світлана Кириченко, Льоля Світлична та ще, мабуть, й інші, про кого я вже забула)", – писала Віра Лісова.