Помер музикант гурту "Хорея Козацька" Данило Перцов.

У неділю, 5 грудня, на 49-му році життя помер український композитор, мультиінструменталіст, учасник гурту "Хорея Козацька" Данило Перцов.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці гурту у Facebook.

"Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", – йдеться у нотатці.

1 грудня лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко повідомив, що Перцова шпиталізували із ковідом. "Наразі стан його лікарі оцінюють як стабільно важкий. Він в реанімації, на кисневому концентраті. 85% ураження легень. Лікарі борються за його життя. Він бореться за своє життя", – написав Компаніченко.

Знаєте, що ще сумно? Що тільки після смерті Danylo Pertsov ті, хто були з ним не близько знайомі і нечасто перетиналися, дізнаються, що це була за людина, яку музику він писав, яким він був і все таке.

А мало б бути навпаки. Катерина Капра

Данило Перцов народився 10 січня 1973 року. Батьки – художники-графіки.

Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією. 1992 року відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону" – там прозвучав твір "Кондукт Бабиного яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата".

У 1992–1998 роках навчався в Київській консерваторії. Захопився автентичним виконавством, грав на шалмеї, цинку та поморті.

Брав участь у театральних проєктах – спектакль "Морфій, звуки" Дмитра Богомазова, хореографічний етюд "Овса і Пітер" Лариси Венедиктової, опера Virginalia тощо. У 2008-му разом із Богомазовим, Венедиктовою та Олександром Другановим створив електроакустичну оперу "Солодких снів, Річарде", де виступив як композитор, постановник та програміст. У 2010 році стажувався у Марка Холоневського в Кракові.

Для мене Данило Перцов – не лише "Хорея Козацька" та його власні композиції, а ще й Майдан від першого до останнього дня. Як боляче! Юрій Макаров

Із 2005 року грав в ансамблі "Хорея Козацька".

У 2010-му спільно з Олегом Тімофєєвим заснував проєкт Sarmatica, з яким записано альбом The Lviv Lute, цілком присвячений Львівській лютневій табулатурі.

2016 року до 30-х роковин Чорнобильської трагедії написав ораторію "Гірка зоря". Прем'єра відбулася в "Мистецькому арсеналі" (режисер – Сергій Проскурня).