У Харкові помер в'язень чотирьох нацистських таборів Ігор Маліцький.

Сьогодні, 23 листопада, у Харкові на 96-му році життя помер колишній в'язень чотирьох нацистських концтаборів, свідок Голодомору 1932–1933 років, зоозахисник Ігор Маліцький.

Про це повідомили члени родини Маліцького на його сторінці у Facebook.

"Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович. Будемо дуже сумувати за тобою. Дивись там за нами, наш МІФ №188005. Деталі та час прощання повідомимо пізніше", – йдеться у повідомленні.

Як заначає ТСН.ua, стан Маліцького почав погіршуватись після перенесеного коронавірусу. Пан Ігор був найстаршим в Україні й одним із найстарших у світі бранців нацистських концтаборів.

Попри вік, Ігор Маліцький залишався активним, зустрічався з молоддю, висловлював свою думку про події в Україні на Facebook, засуджував російську агресію, їздив до військовослужбовців на схід України, зазначає "Локальна історія". В останні роки життя зайнявся зоозахистом.

Засновник ГО UAnimals Олександр Тодорчук написав про смерть Маліцького на своїй сторінці у Facebook: “Прощавайте, людино зі сталі! Сьогодні у вічність пішов Ігор Маліцький. В часи Другої світової українець пройшов страшні концтабори Аушвіц, Терезін і Маутгаузен. Над ним ставив досліди нацистський “янгол смерті” Йозеф Менгеле. Але Маліцький вистояв”.

Він розповів, що з Ігорем Маліцьким познайомився кілька років тому. У свої 92 роки той вирішив підтримати UAnimals. “Називав цирки концтабором для тварин і згадував, як у Аушвіці наглядачі теж змушувати виконувати “трюки” заради розваги. Написав лист президенту із закликом заборонити знущання на манежі”, – написав Олександр Тодорчук.

За вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, військово-патріотичного виховання молоді, відданість справі, активну життєву позицію Маліцького нагородили орденом "За заслуги" II ступеня.

Ігор Федорович Маліцький народився 12 лютого 1925 року у Харкові. Вчений у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, завідувач кафедри технології машинобудування (з 1979-го до 1989 р.) Української інженерно-педагогічної академії. Колишній в'язень нацистських концтаборів (серед яких і "Аушвіц" в Освенцимі), антинацистський діяч, заступник голови, голова Харківської обласної ради борців антинацистського опору, колишніх в'язнів нацистських концтаборів.