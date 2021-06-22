Помер український кобзар Тарас Силенко.

У Києві 22 червня у віці 48 років помер український кобзар, заслужений артист України Тарас Силенко.

Про це повідомив його син Святослав Силенко.

"Тато відійшов до кращих світів", – написав він.

Як повідомив український музикант Сергій Василюк, Тарас Силенко хворів на рак.

Тарас Силенко належав до "нетипових митців", розповідає громадський діяч Олесь Доній.

"Він не чекав запрошення на мистецькі чи громадські акції, він сам телефонував і казав: "А я хотів би у Вас заграти". Тарас брав участь у кількох наших мистецьких акціях "Останньої Барикади" і бозна у скількох спільних громадських. Кобзарював. Тобто, не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню "кобзар" по життю: виглядом, поведінкою, пересуванням, світосприйняттям. І, звісно, співав... Співав натхненно і подовгу", – написав Доній у Facebook.

"Багато чеснот мав Тарас, багато прислужився відродженню Рідного краю! Його велике і щире серце жило й билося в унісон з усіма поразками й перемогами рідного народу, а його віщий кобзарський спів будив оспалі душі наших співвітчизників, став гойним бальзамом на віковічні рани та був для багатьох земляків наших тим євшан-зіллям, що направляв на певний шлях "у Рідний край до повороту", – відгукнувся Тарас Компаніченко.

Тарас Силенко народився 29 грудня 1972 року в Києві. У 2008 році став заслуженим артистом України.