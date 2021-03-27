Галицькі хроніки COVID-19: 27 березня.

Станом на 09:00 27 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 231 071 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2408 нових випадки: 373 – на Івано-Франківщині (проведено 1272 ПЛР-тести), 1407 – на Львівщині (проведено 3385 ПЛР-тестів) та 628 – на Тернопіллі (проведено 1892 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 13 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 березня (09:00): 52 750 випадків, 628 нових

м. Тернопіль – 142 особи

Бережанський район – 38 осіб

Борщівський район – 37 осіб

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 12 особи

Збаразький – 43 особи

Зборівський район – 28 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 37 осіб

Лановецький – 8 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський – 34 особи

Теребовлянський район – 49 осіб

Тернопільський район – 74 особи

Чортківський район – 35 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 березня (09:00): 100 151 випадок, 1407 нових

м. Львів – 649 осіб

Бродівський район - 15 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 138 осіб

Жидачівський район – 37 осіб

Жовківський район – 53 особи

Кам’янка-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 66 осіб

Мостиський район – 23 особи

Пустомитівський район – 134 особи

Радехівський район – 29 осіб

Самбірський район – 30 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 94 особи

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 53 особи

Турківський район – 18 осіб

Яворівський район – 12 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 березня (09:00): 78 170 випадків, 373 нових

м. Івано-Франківськ – 127 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 24 особи

Калуський район – 28 осіб

Долинський район – 26 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 40 осіб

Коломийський район – 27 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 18 осіб

Городенківський район – 13 особи

Верховинський район – 9 осіб

Рогатинський район – 19 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.