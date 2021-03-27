Галицькі хроніки COVID-19: 27 березня.

Станом на 09:00 27 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 231 071 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2408 нових випадки: 373 – на Івано-Франківщині (проведено 1272 ПЛР-тести), 1407 – на Львівщині (проведено 3385 ПЛР-тестів) та 628 – на Тернопіллі (проведено 1892 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 13 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 березня (09:00): 52 750 випадків, 628 нових
м. Тернопіль – 142 особи
Бережанський район – 38 осіб
Борщівський район – 37 осіб
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 12 особи
Збаразький – 43 особи
Зборівський район – 28 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 37 осіб
Лановецький – 8 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський – 34 особи
Теребовлянський район – 49 осіб
Тернопільський район – 74 особи
Чортківський район – 35 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 березня (09:00): 100 151 випадок, 1407 нових
м. Львів – 649 осіб
Бродівський район - 15 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 138 осіб
Жидачівський район – 37 осіб
Жовківський район – 53 особи
Кам’янка-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 66 осіб
Мостиський район – 23 особи
Пустомитівський район – 134 особи
Радехівський район – 29 осіб
Самбірський район – 30 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 94 особи
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 53 особи
Турківський район – 18 осіб
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 березня (09:00): 78 170 випадків, 373 нових
м. Івано-Франківськ – 127 осіб
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 24 особи
Калуський район – 28 осіб
Долинський район – 26 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 40 осіб
Коломийський район – 27 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 18 осіб
Городенківський район – 13 особи
Верховинський район – 9 осіб
Рогатинський район – 19 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.03.2021