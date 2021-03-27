Колишньому ієромонаху з Тернопільщини заборонила священнодіяти колегія суддів УГКЦ.

Набуло чинності рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ про позбавлення клірицького стану о. Антонія-Григорія (Романа Планчака). Напередодні, 26 березня, митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк наказав виконання цього вироку, повідомила пресслужба архиєпархії.
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«Закликаємо вірних не звертатися до Романа Планчака у справах і питаннях, що стосуються духовного і священничого служіння», – йдеться у повідомленні.
З 26 березня Романові Планчаку заборонено священнодіяти, акцентували увагу вірян.
«Він не може служити Божественну Літургію, звершувати таїнства, зокрема хрестити, вінчати і сповідати вірних, здійснювати будь-що, що може виконувати священнослужитель. Якщо б священник позбавлений клірицького стану звершував вінчання чи сповідь, то вони будуть не тільки незаконні, але й недійсні, тобто не будуть мати жодного наслідку. – йдеться у повідомленні – Колишньому ієромонаху Антонію-Григорію заборонено служити будь-які богослужіння в храмі чи поза ним, у тому числі звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні молитви. Він не може називати себе греко-католицьким монахом чи священником, бо згідно із канонічними нормами він прирівнюється до мирянина».
Наказу митрополита про позбавлення клірицького стану передував карний процес. Вироком колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ від 13 червня 2019 року о. Антонія-Григорія (Планчака) позбавили клірицького стану.
Його визнали винним у скоєнні таких злочинів: непослух проти власного ієрарха; підбурювання до бунту і ненависті проти власного ієрарха; незаконне присвоєння, затримання і виконання уряду ігумена монастиря; зловживання владою, недбайливе здійснення і занедбання актів влади у період виконання обов’язків намісника монастиря; перешкоджання вільному виконанню служіння законної влади та ведення фінансових операцій і торгівлі всупереч приписам загального права.
Після розгляду апеляції, яку подав о. Роман Планчак, Трибунал Верховного Архиєпископа УГКЦ своїм вироком від 16 березня 2021 р. затвердив рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії.
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Зазначимо, що про видалення ієромонаха Антонія-Григорія з монашого стану оголосили у березні 2018 року. Папа Римський Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області. Йдеться про монахів, яких за порушення монашої дисципліни і поширення «об'явлень» монахині Марії Баран, яка нібито чула голоси Бога Отця, Сина і Духа Святого, позбавили монашого стану. Серед них був й отець Планчак.
27.03.2021
Для довідки.
Роман Планчак народився 16 травня 1960 року в місті Прняворі Республіки Боснії і Герцеговини.
Влітку 1979 року вступив до монастиря оо. Василіян у м. Кулі (Сербія, Югославія).
У Римі 1 січня 1988 року склав схиму, а 29 травня того ж року в Базиліці Святого Петра одержав священичі свячення з рук папи Римського Отця Івана Павла ІІ. У січні 1991 року повернувся в Україну, де виховував кандидатів і новиків як соцій магістра в монастирі отців Василіян у селі Крехові. Восени 1992 року, за рішенням Провінційної та Генеральної Рад оо. Василіян призначений ігуменом і парохом монастиря у Кулі (Югославія).
Упродовж 1995-1996 років був духівником Семінарії та Катехитичного Інституту в Івано-Франківську. В 1995 році в Івано-Франківську за благословенням Кир Софрона Дмитерка заснував нову монашу спільноту братів і сестер. Влітку 1996 року о. Григорій з братією розпочав нове життя в Монастирі св. Теодора у с. Колодіївці Підволочиського району Тернопільської області.
3 травня 1997 року Архимандрит Кир Любомир Гузар видав грамоту, якою єромонаха Григорія (Планчака) затверджено ігуменом Монастиря святого Теодора Студита та надано йому всі права намісника, за типіконом студійського Уставу. Влітку 1997 року заснував Монастир сестер «Введення в храм Пресвятої Богородиці» в смт Великих Бірках Тернопільського району Тернопільської області.
Проводив духовні науки і реколекції, займався екзорцизмом. Був духовним Старцем для багатьох монахів та монахинь.
Наприкінці квітня 2017 року Cинод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ прийняв Заяву з приводу «об'явлень» с. Марії Баран, які поширює о. Антоній Григорій Планчак.
9 лютого 2018 року папа Римський Отець Франциск затвердив декрети Архиєпископа і Митрополита УГКЦ Василя (Семенюка) про видалення з монашого стану о. Григорія Планчака та інших восьми монахів. Згідно з нормами церковного права УГКЦ, отець Планчак не має права священнодіяти, не може служити Божественної Літургії, уділяти Святі Таїнства та здійснювати інші богослужіння у храмі чи поза ним, зокрема звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні практики.