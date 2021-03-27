Колишньому ієромонаху з Тернопільщини заборонила священнодіяти колегія суддів УГКЦ.

Набуло чинності рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ про позбавлення клірицького стану о. Антонія-Григорія (Романа Планчака). Напередодні, 26 березня, митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк наказав виконання цього вироку, повідомила пресслужба архиєпархії.

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«Закликаємо вірних не звертатися до Романа Планчака у справах і питаннях, що стосуються духовного і священничого служіння», – йдеться у повідомленні.

З 26 березня Романові Планчаку заборонено священнодіяти, акцентували увагу вірян.

«Він не може служити Божественну Літургію, звершувати таїнства, зокрема хрестити, вінчати і сповідати вірних, здійснювати будь-що, що може виконувати священнослужитель. Якщо б священник позбавлений клірицького стану звершував вінчання чи сповідь, то вони будуть не тільки незаконні, але й недійсні, тобто не будуть мати жодного наслідку. – йдеться у повідомленні – Колишньому ієромонаху Антонію-Григорію заборонено служити будь-які богослужіння в храмі чи поза ним, у тому числі звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні молитви. Він не може називати себе греко-католицьким монахом чи священником, бо згідно із канонічними нормами він прирівнюється до мирянина».

Наказу митрополита про позбавлення клірицького стану передував карний процес. Вироком колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ від 13 червня 2019 року о. Антонія-Григорія (Планчака) позбавили клірицького стану.

Його визнали винним у скоєнні таких злочинів: непослух проти власного ієрарха; підбурювання до бунту і ненависті проти власного ієрарха; незаконне присвоєння, затримання і виконання уряду ігумена монастиря; зловживання владою, недбайливе здійснення і занедбання актів влади у період виконання обов’язків намісника монастиря; перешкоджання вільному виконанню служіння законної влади та ведення фінансових операцій і торгівлі всупереч приписам загального права.

Після розгляду апеляції, яку подав о. Роман Планчак, Трибунал Верховного Архиєпископа УГКЦ своїм вироком від 16 березня 2021 р. затвердив рішення колегії суддів Трибуналу Тернопільсько-Зборівської митрополії.

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Зазначимо, що про видалення ієромонаха Антонія-Григорія з монашого стану оголосили у березні 2018 року. Папа Римський Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області. Йдеться про монахів, яких за порушення монашої дисципліни і поширення «об'явлень» монахині Марії Баран, яка нібито чула голоси Бога Отця, Сина і Духа Святого, позбавили монашого стану. Серед них був й отець Планчак.