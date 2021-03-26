Галицькі хроніки COVID-19: 26 березня.

Станом на 09:00 26 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 228 663 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2333 нових випадки: 402 – на Івано-Франківщині (проведено 1026 ПЛР-тестів), 1304 – на Львівщині (проведено 3560 ПЛР-тестів) та 627 – на Тернопіллі (проведено 1856 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та 22 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 березня (09:00): 52 122 випадки, 627 нових
Тернопіль – 118 осіб
Бережанський район – 38 осіб
Борщівський район – 66 осіб
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 24 особи
Заліщицький район – 30 осіб
Збаразький – 39 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 25 осіб
Кременецький район – 47 осіб
Лановецький – 25 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський – 38 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 39 осіб
Тернопільський район – 55 осіб
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 березня (09:00): 98 744 випадки, 1304 нових
м. Львів – 652 особи
Бродівський район – 14 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 42 особи
Дрогобицький район – 151 особа
Золочівський район – 22 особи
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 26 осіб
Кам’янка-Бузький район – 21 особа
Миколаївський район – 58 осіб
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 33 особи
Пустомитівський район – 76 осіб
Самбірський район – 24 особи
Сколівський район – 2 особи
Старосамбірський район – 29 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Сокальський район – 72 особи
Турківський район – 14 осіб
Яворівський район – 22 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 березня (09:00): 77 797 випадків, 402 нових
м. Івано-Франківськ – 68 осіб
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 22 особи
Косівський район – 30 осіб
Калуський район – 31 особа
Долинський район – 61 особа
Тлумацький район – 40 осіб
Галицький район – 56 осіб
Коломийський район – 19 осіб
Рожнятівський район – 21 особа
Богородчанський район – 18 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.03.2021