Галицькі хроніки COVID-19: 26 березня.

 

Станом на 09:00 26 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 228 663 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2333 нових випадки: 402 – на Івано-Франківщині (проведено 1026 ПЛР-тестів), 1304 – на Львівщині (проведено 3560 ПЛР-тестів) та 627 – на Тернопіллі (проведено 1856 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та  22 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 березня (09:00): 52 122 випадки, 627 нових

 

Тернопіль – 118 осіб

Бережанський район – 38 осіб

Борщівський район – 66 осіб

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 24 особи

Заліщицький район – 30 осіб

Збаразький  – 39 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 25 осіб

Кременецький район – 47 осіб

Лановецький  – 25 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський  – 38 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 39 осіб

Тернопільський район – 55 осіб

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 березня (09:00): 98 744 випадки, 1304 нових

 

м. Львів – 652 особи

Бродівський район – 14 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 42 особи

Дрогобицький район – 151 особа

Золочівський район – 22 особи

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 26 осіб

Кам’янка-Бузький район – 21 особа

Миколаївський район – 58 осіб

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 33 особи

Пустомитівський район – 76 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сколівський район – 2 особи

Старосамбірський район – 29 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Сокальський район – 72 особи

Турківський район – 14 осіб

Яворівський район – 22 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 березня (09:00): 77 797 випадків, 402 нових

 

м. Івано-Франківськ – 68 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 22 особи

Косівський район – 30 осіб

Калуський район – 31 особа

Долинський район – 61 особа

Тлумацький район – 40 осіб

Галицький район – 56 осіб

Коломийський район – 19 осіб

Рожнятівський район – 21 особа

Богородчанський район – 18 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

26.03.2021

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