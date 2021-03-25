Команда Навального вперто відстоює мапу Росії з анексованим Кримом.

Команда російського опозиціонера Олексія Навального відмовилася виправити мапу на сайті "Свободу Навальному", на котрій окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Чубаров пропонував штабові виправити помилку і контактував із керівником мережі регіональних штабів Навального Леонідом Волковим. "У мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, під час якої пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", – констатував Чубаров.

"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?" – обурився Чубаров.

Нагадаємо, раніше Навальний говорив у публічних виступах, що Крим – то не канапка, аби нею ділитися "туди-сюди".

#цитата "Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному для нас майбутньому не стане частиною України. Хіба Крим – це бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?" Олексій Навальний, 2014 рік, "Ехо Москви"

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв: він виступає проти переслідування Олексія Навального, підтримує протестні акції в Росії, а його слова про Крим назвав неприпустимими: "Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", – сказав міністр.