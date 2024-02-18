«Велика сімка» вимагає від Росії пояснити обставини смерті Навального.

Міністри закордонних справ G7 вшанували померлого російського опозиціонера хвилиною мовчання.

Міністри закордонних справ країн Групи семи найбільших індустріально розвинених демократичних країн світу (G7) на початку своєї зустрічі вшанували хвилиною мовчання лідера російської опозиції Олексія Навального, який загинув у в’язниці в п’ятницю, 16 лютого. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Учасники зустрічі закликали владу Росію повністю з’ясувати обставини смерті опозиціонера Навального в колонії. Про це йдеться у заяві, ухваленій за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Японії та Канади. Вона пройшла в суботу в Мюнхені, де в ці дні відбувається міжнародна конференція з безпеки.

«За його ідеї та боротьбу за свободу та проти корупції в Росії Навального фактично довели до смерті. Росія повинна пролити світло на його смерть і припинити неприпустимі репресії проти політичного дисидентства», – заявив Антоніо Таяні (Antonio Tajani) – міністр закордонних справ Італії, яка наразі головує в групі.

Нагадаємо, що російська влада повідомила про раптову смерть Навального в колонії 16 лютого. Трагічну новину з разу ж прокоментували лідери країн Заходу та інші західні політики. Багато з них, крім висловлювань співчуття, також поклали відповідальність за смерть опозиціонера на російську владу і особисто президента Володимира Путіна, підкресливши, що Навального спочатку було отруєно імовірно за наказом російської влади, а потім, після повернення до Росії, кинуто за ґрати за свою опозиційну діяльність. Західні лідери не виключили нових санкцій щодо Росії у зв'язку зі смертю Навального.

Наразі російська влада відмовляється видати тіло померлого матері та адвокатам Навального і навіть повідомити, де воно перебуває. У Слідчому комітеті РФ заявили, що тіло не видадуть до закінчення перевірки. Офіційно про причини смерті досі не повідомляється.