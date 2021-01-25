Кулеба – Навальному: Бутерброд доведеться повернути.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що він підтримує протестні акції в Росії. Однак застеріг від захоплення Олексієм Навальним.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Навальний говорив у публічних виступах, що Крим – то не канапка, аби не нею ділитися "туди-сюди".

#цитата "Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною Росії. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному для нас майбутньому не стане частиною України. Хіба Крим – це бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?" Олексій Навальний, 2014 рік, "Ехо Москви"

Дмитро Кулеба засудив використання насильства російськими силовиками проти учасників акцій.

"Я в такі хвилини вдячний Майдану за те, що ми перейшли цю фазу, і в нас не заарештовують пачками людей на вулицях, як в Білорусі, як в Росії, не б’ють кийками по голові. Що ми захистили себе як суспільство від свавілля влади та розвиваємося як демократична держава. Але, безумовно, те, що відбувається зараз в Росії, є важливим для інтересів України. Знаєте, країна, яка здійснює зовнішню агресію, вона так само здійснюватиме й внутрішню агресію стосовно своїх громадян. Це є частина політичної культури Росії, на жаль", – сказав голова МЗС.

Дмитро Кулеба не згоден із думкою, начебто російська політика почала відволікати українську громадськість від внутрішніх справ.

"Увагу української громадськості відвертає виключно та корупція, яка процвітає буйним цвітом у Росії, і те насильство, яке чинить російська влада щодо своїх громадян. Мій син, 14 років, не цікавиться російською політикою від слова "взагалі", але навіть він подивився цей фільм про так званий палац Путіна, навіть він стежив за протестами. Це такий момент, який вражає своєю масштабністю", – сказав міністр.