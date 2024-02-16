У російській колонії помер Навальний.

Західні політики звинуватили в смерті уряд Росії.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у п’ятницю, 16 лютого, у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію, опубліковану на сайті місцевого управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

«У виправній колонії №3 засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе зле, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються», – йдеться у повідомленні ФСВП.

Телеканал RT з покликом на своє джерело повідомляє, що причиною смерті Навального став тромб, який відірвався. Напередодні речниця політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора.

Новина про смерть Олексія Навального у ямальській колонії викликала широкий резонанс на Заході. Практично відразу після появи перших повідомлень на стрічках світових інформаційних аґенцій з'явилися заяви провідних політиків Європейської Унії та лідерів окремих країн і російських опозиціонерів, в яких висловлюється глибокий жаль з приводу загибелі політика. Водночас є одностайна думка про те, що у смерті Навального винна влада Росії.

Нагадаємо, що Олексія Навального було засуджено та відправлено до колонії у лютому 2021 року. Його оголосили винним у шахрайстві в рамках інспірованої справи «Ів Роше». Тоді політика засудили до двох років та восьми місяців ув'язнення. У березні 2022 Навального також визнали винним за статтею про шахрайство, а потім в образі судді, призначивши 9 років колонії суворого режиму за сукупністю злочинів. У серпні 2023 року Олексія Навального було засуджено Мосміськсудом до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму в справі про створення «екстремістської спільноти». Такою спільнотою, за версією влади, був заснований Навальним Фонд боротьби з корупцією.