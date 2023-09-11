Росія може обміняти журналіста Ґершковіча або опозиціонера Навального.

За твердженням газети Wall Street Journal, натомість Кремль прагне витягнути з німецької в’язниці кілера ФСБ Вадіма Красікова.

Красіков, Хангошвілі

Росія висловлює готовність випустити з-за ґрат і дозволити виїхати за кордон незаконно засудженим у Росії: кореспондентові Wall Street Journal Еванові Ґершковічу (Evan Gershkovich), російському опозиційному політикові Алєксєю Навальному або колишньому американському морському піхотинцеві Полу Вілану (Paul Whelan). Газета Wall Street Journal із покликом на джерела в урядах західних країн повідомила про залаштункові перемовини, які Москва веде зі Заходом, намагаючись повернути до Росії кілера ФСБ Вадіма Красікова, якого в Німеччині засуджено до довічного ув’язнення.

У статті під назвою «Путін хоче повернути свого вбивцю» (Putin Wants His Hit Man Back) видання наводить слова високопоставленого співрозмовника, який стверджує, що президент Росії зацікавлений в обміні лише на Красікова. За словами авторів матеріалу, «Путін високо цінував Красікова».

Нагадаємо, що Росіянин Вадім Красіков, який подорожував із підробленим паспортом на ім'я Вадіма Соколова, вбив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у парку Малий Тірґартен у Берліні 23 серпня 2019 року. Поліції вдалося затримати кілера. 15 грудня 2021 року його засудили до довічного ув'язнення. Земельний суд Берліна дійшов висновку, що вбивця «діяв на замовлення центрального російського уряду і був частиною російського силового апарату».

Як стверджує видання, це вбивство мало стати «жорстким послання Кремля своїм ворогам, які перебувають за кордоном: навіть якщо ви отримали притулок на Заході, ми зможемо вас знайти».