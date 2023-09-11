Росія може обміняти журналіста Ґершковіча або опозиціонера Навального.

За твердженням газети Wall Street Journal, натомість Кремль прагне витягнути з німецької в’язниці кілера ФСБ Вадіма Красікова.

 

                                  Красіков, Хангошвілі 

 

Росія висловлює готовність випустити з-за ґрат і дозволити виїхати за кордон незаконно засудженим у Росії: кореспондентові Wall Street Journal Еванові Ґершковічу (Evan Gershkovich), російському опозиційному політикові Алєксєю Навальному або колишньому американському морському піхотинцеві Полу Вілану (Paul Whelan). Газета Wall Street Journal із покликом на джерела в урядах західних країн повідомила про залаштункові перемовини, які Москва веде зі Заходом, намагаючись повернути до Росії кілера ФСБ Вадіма Красікова, якого в Німеччині засуджено до довічного ув’язнення.

 

У статті під назвою «Путін хоче повернути свого вбивцю» (Putin Wants His Hit Man Back) видання наводить слова високопоставленого співрозмовника, який стверджує, що президент Росії зацікавлений в обміні лише на Красікова. За словами авторів матеріалу, «Путін високо цінував Красікова».

 

Нагадаємо, що Росіянин Вадім Красіков, який подорожував із підробленим паспортом на ім'я Вадіма Соколова, вбив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у парку Малий Тірґартен у Берліні 23 серпня 2019 року. Поліції вдалося затримати кілера. 15 грудня 2021 року його засудили до довічного ув'язнення. Земельний суд Берліна дійшов висновку, що вбивця «діяв на замовлення центрального російського уряду і був частиною російського силового апарату». 

 

Як стверджує видання, це вбивство мало стати «жорстким послання Кремля своїм ворогам, які перебувають за кордоном: навіть якщо ви отримали притулок на Заході, ми зможемо вас знайти».

11.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Абсолютизм Барбіленду
Христина Дрогомирецька
Фільм Ґрети Ґервіґ пропонує макет суспільства ідеального дня, який має властивість безконечно повторюватись. Перед нами антиутопічне суспільство, де основна цінність – насолода і реалізація можливостей Барбі, що дещо нагадує суспільство, показане Олдосом Гакслі у «Чудовому новому світі».
11.09.23 | | Штука
564-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу більше 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
10.09.23 | | Україна
Ключ
Іван Банах
Вмурована в стіні старовинна пляшка з паперами, листами українською, польською і німецькою мовами 1867 року і безсонна ніч Стефана Малларме.
09.09.23 | | Минуле
«Полум’я»: препарування ворожнечі
Олеся Ісаюк
Ця книга Юліана Радзикевича – незвичний із багатьох точок зору текст про Хмельниччину, про Україну після Берестечка.
09.09.23 | | Галичина
563-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
09.09.23 | | Україна
Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому
Максим МУЛЯР
Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя
08.09.23 | | У світі
Як виглядатиме перемога України
Олександр МОТИЛЬ
Повне звільнення території, виплата Росією трьох трильйонів доларів репарацій, членство в Європейському Союзі та НАТО
08.09.23 | | Дискурси
Перлина міжвоєнного репортажу з подільським родоводом
Ігор УСАТЕНКО
Антоній Собанський чітко розгледів, як байдужість обивателів перетворюється на зброю, що вбиває як справжня
08.09.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.