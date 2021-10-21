Суд постановив заарештувати Миколу Азарова через "Харківські угоди" і державну зраду.

 

Печерський суд Києва у середу заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

 

"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", – зазначено у повідомленні.

 

В Офісі Генпрокурора повідомили, що, згідно з даними слідства, Азаров, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, порушуючи Конституцію та Закон України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення "Харківських угод" на користь Росії, котрі продовжили на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

 

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ іноземної держави на території України, вторгнення Збройних сил Російської Федерації та окупації ними півострова Крим", – зазначили у відомстві.

 

Запобіжний захід експрем'єру обрали у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада за попередньою змовою групою осіб).

 

У ДБР зазначають, що Азаров, повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди для України, свідомо забезпечив візування та погодження її проєкту уповноваженими посадовими особами й у такий спосіб "сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди та її імплементації".

 

У відомстві також наголосили, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності, і нагадали, що в січні ДБР уже повідомило про підозру у вчиненні державної зради Януковичу (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

 

21.10.2021

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