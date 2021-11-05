Перший заступник секретаря РНБО лобіював "Харківські угоди" у 2010-му.

 

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році на посаді заступника міністра закороднних справ лобіював "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму в обмін на газову "знижку".

 

 

Це випливає із стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони від 26 квітня 2010 року, котру оприлюднив проєкт журналістських розслідувань "Схеми". Демченко виступав на тому засіданні як заступник голови МЗС.

 

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки". Секретар РНБО Олексій Данілов теж не вірив у причетність свого заступника до "Харківських угод". Водночас, сказав, що якщо той і брав участь в домовленостях, "то теж має нести відповідальність".

 

Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

 

Одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. "У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу", – сказав він.

 

Демченко також підкреслив, що в межах переговорів із РФ Україна "отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття", а самі домовленості "йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненим щодо транзиту російського газу споживачам в Європі".

 

На тому ж засіданні Демченко просував тезу, що "Харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

 

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту... Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", - підкреслював дипломат.

 

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували "за" ратифікацію "Харківських угод" у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала "за" ратифікацію.

 

 

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

 

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

 

Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували. На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: "Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність".

 

Раніше в МЗС у відповідь на запит журналістів заявляли, що він "не був причетний до підготовки "Харківських угод".

 

Руслан Демченко у 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 року його призначив радником Президент України Петро Порошенка. Із липня 2019-го Демченко був радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

 

У січні 2021 року в Офісі генпрокурора України заявили, що повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання ним "Харківських угод" із Росією, котрі, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові.

 

05.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Загроза відновлення війни на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Боснії і Герцеговині загрожує розпад, а то й відновлення війни. Експерти, припускають, що ескалація напруги в реґіоні зрежисована з Кремля.
05.11.21 | | У світі
Перша стипендія Шептицького
Оксана Палій
Cтипендія Шептицького у всій багатоликості складових частин проекту розгорнулася як певна система навігації для формування трендів майбутньої сучасної культури, що може і надалі виростати у цілісні системи міжкультурної комунікації.
03.11.21 | | Штука
Як львівські злодії шварґотіли
Юрій Винничук
Був у Львові за бабці Австрії поліцейський Антоній Курка. Мав кілька державних відзнак, але вславився дослідженням злодійської мови
03.11.21 | | Дискурси
Дитячі ігри в дорослих
Олег Яськів
Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.
02.11.21 | | Штука
Генетичні причини ожиріння
Науковці з Університету Вірджинії визначили 14 генів, які викликають, і три, які запобігають ожирінню. Отримані результати дозволяють створити нові методи лікування одного з найпоширеніших розладів здоров'я.
02.11.21 | | Наука
Горохом об попередника
Андрій ЛЮБКА
Виявилося, що «стара система» має якийсь притягальний шарм, що швидко заворожує навіть тих людей, які ніколи раніше не були її гвинтиками.
02.11.21 | | Дискурси
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося.                     В той день сповнилась Мрія           І пісня голосна,                     про Сонце Молоде,                     полилася з душі...       
01.11.21 | | Минуле
Свято мертвих
Остап ГРИЦАЙ
Раз у рік розпалюють люди світла на ваших могилах. Під сумовите "Co Святими" осінньої природи, вони озаряють ваше тихе царство пурпурою мерехтливих огнів, зупиняються біля тих ваших глухих могил і здається, що думають про вас
01.11.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.