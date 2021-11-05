Перший заступник секретаря РНБО лобіював "Харківські угоди" у 2010-му.

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році на посаді заступника міністра закороднних справ лобіював "Харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму в обмін на газову "знижку".

Це випливає із стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони від 26 квітня 2010 року, котру оприлюднив проєкт журналістських розслідувань "Схеми". Демченко виступав на тому засіданні як заступник голови МЗС.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки". Секретар РНБО Олексій Данілов теж не вірив у причетність свого заступника до "Харківських угод". Водночас, сказав, що якщо той і брав участь в домовленостях, "то теж має нести відповідальність".

Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природний газ для України. "У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу", – сказав він.

Демченко також підкреслив, що в межах переговорів із РФ Україна "отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття", а самі домовленості "йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненим щодо транзиту російського газу споживачам в Європі".

На тому ж засіданні Демченко просував тезу, що "Харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту... Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки", - підкреслював дипломат.

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували "за" ратифікацію "Харківських угод" у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала "за" ратифікацію.

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації "Харківських угод". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, секретар РНБО заявив, що відповідати за підписання згаданих угод мають усі причетні, а не тільки нардепи, які за них голосували. На уточнення, чи стосується це його першого заступника Руслана Демченка, Данілов зазначив: "Якщо пан Демченко брав у цьому участь, він так само має нести за це відповідальність".

Раніше в МЗС у відповідь на запит журналістів заявляли, що він "не був причетний до підготовки "Харківських угод".

Руслан Демченко у 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 року його призначив радником Президент України Петро Порошенка. Із липня 2019-го Демченко був радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

У січні 2021 року в Офісі генпрокурора України заявили, що повідомили Януковичу про підозру в державній зраді через підписання ним "Харківських угод" із Росією, котрі, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові.