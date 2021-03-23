Уряд заборонив ходити без масок парками й вулицями у "червоній зоні".

 

Кабінет Міністрів із 22 березня заборонив у "червоних зонах" карантину ходити без масок на територіях загального користування.

 

Відповідну постанову оприлюднено на сайті уряду.

 

 

Так, українцям заборонили перебувати на території загального користування "без надітих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема виготовлених самостійно".

 

У статті 13 закону про благоустрій ідеться, що до територій загального користування належать: парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування.

 

Згідно зі свіжим зонуванням від Міністерства охорони здоров'я, у "червоній зоні" перебувають Київ і вісім областей – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька.

 

23.03.2021

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