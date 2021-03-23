Офіційно: Львівщина ввійшла до "червоної зони".

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. До "червоної зони" епідемічної небезпеки віднесли Київ та вісім областей, зокрема й Львівську.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я України з індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Так, у "червоній зоні" перебувають м. Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

У вівторок міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив на брифінґу: Львівщина ввійшла до числа областей із загрозливою епідемічною динамікою: "Львівська область сьогодні, за нашими індикаторами, перейшла у “червоний рівень” епіднебезпеки”, – сказав Степанов.

Міністр звернувся до органів місцевого самоврядування із закликом не чекати рішення державної комісії ТЕБ і НС щодо переведення регіону до “червоної зони", а самостійно посилювати обмеження.

Між тим, Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 березня встановила з 25 березня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки на Львівщині через різке зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Так, згідно з індикаторними показниками, рівень госпіталізацій у Львівській області в останні три дні становить від 61,5 до 65,2 на 100 тисяч населення (при нормі 60), а коефіцієнт виявлення нових хворих – від 26 до 26,8% (при нормі 20%).

Показник госпіталізацій перевищено у 15 регіонах – у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації (60 на 100 тис. населення) найвищий він у Вінницькій (133,6 на 100 тис. населення), Житомирській (116,3), Хмельницькій (103,7) областях.