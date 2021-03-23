У Тернополі через пташиний грип умертвили птахів зоокутка у парку «Топільче» .

У Тернополі на території зоокутка гідропарку «Топільче» ввели карантин. Причиною стало те, що загинули три лебеді-шипуни, одна казарка та одна мускусна качка. Лабораторні дослідження показали, що вони хворіли на пташиний грип, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

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Після отримання результатів досліджень фахівці Держпродспоживслужби переконали керівництво КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» здійснити евтаназію ще 20 птахів, зокрема 10 лебедів, які були впізнаваною окрасою зеленою зони міста.

«У керівництва комунального підприємства виникали сумніви – чи там дійсно мав місце грип і чи була потреба знищувати птахів, бо ті, що вижили, були на вигляд клінічно здоровими. Та вдалось переконати, що у більшості водоплавних птахів грип може протікати безсимптомно», – зазначено у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби вважають, що причиною зараження став контакт мешканців зоокутка із дикими перелітними водоплавними птахами, які прилетіли на каскад водойм тернопільського гідропарку.

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Ситуацію зі спалахом пташиного грипу та його ліквідацією обговорили під час позачергового засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській облдержадміністрації. Керівнику КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» видали припис щодо виправлення недоліків на території зоокутка. Також вирішили посилити роботу з оздоровлення решти мешканців зоокутка. Члени комісії вирішили вважати епізоотичну ситуацію щодо грипу птиці на території міста Тернополя неблагополучною, а на території області – загрозливою.

Відтак у межах Тернополя посилено контролюватимуть стан захворюваності птиці в індивідуальних господарствах та дотримання заборони на торгівлю живою птицею, зокрема пташенятами, у період посиленого антиковідного карантину.