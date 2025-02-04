На Львівщині офіційно підтверджено випадки пташиного грипу.

У лабораторії підтвердили, що майже 40 лебедів, які загинули у заплавах Західного Бугу на Львівщині, хворіли вірусом грипу. Про це повідомили у Шептицькій міській раді.

"У суботу, 1 лютого, фахівцями відповідних служб було направлено на експертизу у Львівську регіональну лабораторію 38 мертвих лебедів, - йдеться у повідомленні. – Після дослідження біоматеріалів наявність вірусу грипу птиці підтверджено. Зараз відповідними службами здійснюється моніторинг на заплавах річки Західний Буг".

Нових випадків загибелі птиці наразі не виявлено.

Нагадаємо, що у четвер, 30 січня, біля водойми неподалік Шептицького рибалки натрапили на майже три десятки мертвих лебедів.

Як повідомив голова Шептицької РДА Андрій Дяченко, управляючі органи округу сьогодні розпочали обстеження заплав річки Західний Буг у районі села Волсвин, Бендюга і міста Шептицький. Участь в роботі прийняли представники ДСНС, Держпродспоживслужби, ветеринарної служби і місцева рятувальна служба за підтримки Шептицької РВА.

За результатами досліджень, на частині землі площею 32 гектари були знайдені тіла 38 лебедів, які загинули під час нещодавніх подій. Загиблу птицю негайно упакували в мішки та транспортували до Львівської регіональної лабораторії для детального аналізу.

Загрозливу зону визначили в радіусі 3 кілометрів, в яку входять села Бендюги та Волсвин. Обмеження триватимуть близько трьох тижнів.

"Протягом цього періоду фахівці здійснюватимуть нагляд за птицею як на фермах, так і в особистих господарствах у зоні спостереження радіусом не менше 10 кілометрів. Будуть проводити подвірні обходи для виявлення загиблої птиці та проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо профілактики пташиного грипу", - зазачив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Пташиний грип — вірусне захворювання птахів, спричинене штамами вірусу грипу типу A. Він може уражати як домашню птицю (курей, качок, індиків), так і диких птахів. Деякі штами, зокрема H5N1, H7N9 і H5N8, є особливо небезпечними, оскільки викликають високий рівень смертності серед пернатих та мають потенціал для передачі іншим видам, включно з людьми.

Небезпека для людини полягає в тому, що певні штами пташиного грипу можуть спричиняти важкі форми захворювання з високим рівнем смертності. Інфікування зазвичай відбувається через прямий контакт із зараженими птахами або їхніми виділеннями, проте в окремих випадках вірус може передаватися від людини до людини. Симптоми включають високу температуру, пневмонію, дихальну недостатність, що може призвести до летального наслідку.