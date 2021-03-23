Галицькі хроніки COVID-19: 23 березня.

Станом на 09:00 23 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 222 443 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1776 нових випадків: 351 – на Івано-Франківщині (проведено 1150 ПЛР-тестів), 995 – на Львівщині (проведено 2210 ПЛР-тестів) та 430 – на Тернопіллі (проведено 1317 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 11 людей померло на Тернопільщині, 23 – на Львівщині та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 березня (09:00): 50 442 випадки, 430 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 436 нових випадків)
м. Тернопіль – 167 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 20 осіб
Теребовлянський район – 21 особа
Тернопільський район – 52 особи
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 березня (09:00): 95 469 випадків, 995 нових
м. Львів – 650 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 29 осіб
Дрогобицький район – 35 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 42 особи
Золочівський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 8 осіб
Радехівський район – 17 осіб
Самбірський район – 17 осіб
Сокальський район – 31 особа
Старосамбірський район – 23 особи
Стрийський район – 7 осіб
Турківський район – 17 осіб
Яворівський район – 61 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 березня (09:00): 76 532 випадки, 351 новий
м. Івано-Франківськ – 115 осіб
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 13 осіб
Косівський район – 42 особи
Калуський район – 18 осіб
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 35 осіб
Галицький район – 28 осіб
Коломийський район – 22 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 11 осіб
Городенківський район – 2 особи
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 25 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.03.2021