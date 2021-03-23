Галицькі хроніки COVID-19: 23 березня.

 

Станом на 09:00 23 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 222 443 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1776 нових випадків: 351 – на Івано-Франківщині (проведено 1150 ПЛР-тестів), 995 – на Львівщині (проведено 2210 ПЛР-тестів) та 430 – на Тернопіллі (проведено 1317 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 11 людей померло на Тернопільщині, 23 – на Львівщині та 16 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 березня (09:00): 50 442 випадки, 430 нових

 

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України –  436 нових випадків)

м. Тернопіль – 167 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 20 осіб

Теребовлянський район – 21 особа

Тернопільський район – 52 особи

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 березня (09:00): 95 469 випадків, 995 нових

 

м. Львів – 650 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 29 осіб

Дрогобицький район – 35 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 42 особи

Золочівський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 8 осіб

Радехівський район – 17 осіб

Самбірський район – 17 осіб

Сокальський район – 31 особа

Старосамбірський район – 23 особи

Стрийський район – 7 осіб

Турківський район – 17 осіб

Яворівський район – 61 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 березня (09:00): 76 532 випадки, 351 новий

 

м. Івано-Франківськ – 115 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 13 осіб

Косівський район – 42 особи

Калуський район – 18 осіб

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 35 осіб

Галицький район – 28 осіб

Коломийський район – 22 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 11 осіб

Городенківський район – 2 особи

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 25 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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