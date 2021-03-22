Галицькі хроніки COVID-19: 22 березня.

Станом на 09:00 22 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 219 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1454 нові випадки: 241 – на Івано-Франківщині (проведено 913 ПЛР-тестів), 937 – на Львівщині (проведено 1490 ПЛР-тестів) та 276 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 7 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 12 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 березня (09:00): 50 012 випадків, 276 нових
Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 17 осіб
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 березня (09:00): 94 474 випадки, 937 нових
м. Львів – 623 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 березня (09:00): 76 181 випадок, 241 новий
м. Івано-Франківськ – 86 осіб
Тисменицький район – 3 особи
Надвірнянський район – 14 осіб
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 17 осіб
Долинський район – 22 особи
Тлумацький район – 14 осіб
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Снятинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.03.2021