Галицькі хроніки COVID-19: 22 березня.

Станом на 09:00 22 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 219 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1454 нові випадки: 241 – на Івано-Франківщині (проведено 913 ПЛР-тестів), 937 – на Львівщині (проведено 1490 ПЛР-тестів) та 276 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 7 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 12 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 березня (09:00): 50 012 випадків, 276 нових

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 17 осіб

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 березня (09:00): 94 474 випадки, 937 нових

м. Львів – 623 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 березня (09:00): 76 181 випадок, 241 новий

м. Івано-Франківськ – 86 осіб

Тисменицький район – 3 особи

Надвірнянський район – 14 осіб

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 17 осіб

Долинський район – 22 особи

Тлумацький район – 14 осіб

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 5 осіб

Снятинський район – 20 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.