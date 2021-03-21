Галицькі хроніки COVID-19: 21 березня.

Станом на 09:00 21 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 219 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1824 нові випадки: 331 – на Івано-Франківщині, 1117 – на Львівщині (проведено 2124 ПЛР-тести) та 376 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 7 людей померло на Тернопільщині, 8 – на Львівщині та 14 – в Івано-Франківській області.

За тиждень кількість нових ковідних випадків у Львові зросла в 3,43 раза: вчора було зафіксовано 685 нових захворювань, а в попередню суботу – 200.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 березня (09:00): 49 736 випадків, 376 нових

м. Тернопіль – 54 особи

Бережанський район – 30 осіб

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 26 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 25 осіб

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 69 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 березня (09:00): 93 537 випадків, 1117 нових

Львів – 685 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 28 осіб

Дрогобицький район – 100 осіб

Жидачівський район – 22 особи

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Мостиський район – 27 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 111 особа

Радехівський район – 6 осіб

Сокальський район – 18 осіб

Стрийський район – 36 осіб

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 березня (09:00): 75 940 випадків, 331 новий

м. Івано-Франківськ – 90 осіб

Тисменицький район – 40 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Косівський район – 49 осіб

Калуський район – 19 осіб

Долинський район – 21 особа

Тлумацький район – 44 особи

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.