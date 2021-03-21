Галицькі хроніки COVID-19: 21 березня.

Станом на 09:00 21 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 219 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1824 нові випадки: 331 – на Івано-Франківщині, 1117 – на Львівщині (проведено 2124 ПЛР-тести) та 376 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 7 людей померло на Тернопільщині, 8 – на Львівщині та 14 – в Івано-Франківській області.
За тиждень кількість нових ковідних випадків у Львові зросла в 3,43 раза: вчора було зафіксовано 685 нових захворювань, а в попередню суботу – 200.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 березня (09:00): 49 736 випадків, 376 нових
м. Тернопіль – 54 особи
Бережанський район – 30 осіб
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 26 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 23 особи
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 25 осіб
Тернопільський район – 40 осіб
Чортківський район – 69 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 березня (09:00): 93 537 випадків, 1117 нових
Львів – 685 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 28 осіб
Дрогобицький район – 100 осіб
Жидачівський район – 22 особи
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Мостиський район – 27 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 111 особа
Радехівський район – 6 осіб
Сокальський район – 18 осіб
Стрийський район – 36 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 березня (09:00): 75 940 випадків, 331 новий
м. Івано-Франківськ – 90 осіб
Тисменицький район – 40 осіб
Надвірнянський район – 18 осіб
Косівський район – 49 осіб
Калуський район – 19 осіб
Долинський район – 21 особа
Тлумацький район – 44 особи
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.03.2021