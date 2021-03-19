Український футбол вилетів із єврокубків: "Динамо" з "Шахтарем" програли.

 

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" програли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вилетіли з єврокубків цього сезону.

 

 

"Динамо" програло перший матч проти "Вільяреала" з рахунком 0:4 на власному полі, натомість на виїзді зіграло вже не так ганебно – поразка 0:2.

 

Іспанці з перших хвилин забрали м'яч собі і вже на 13-й хвилині вийшли вперед – забив Жерар Морено. "Вільяреал" продовжив контролювати становище на полі і ще до перерви відзначився вдруге – дубль Морено.

 

Свій перший удар по воротах у матчі "Динамо" завдало лише на 57-й хвилині, а другий – аж на 82-й.

 

 

Донецький "Шахтар" приймав у Києві італійську "Рому". Через щойно оголошений карантин гра відбувалася при порожніх трибунах.

 

У першому таймі команди грали обережно – пішли на перерву без голів. На початку другого тайму італійці зусиллями Борхи Майораля забили перший гол. На 59-й хвилині "гірники" зрівняли рахунок – гол Жуніора Мораєса. Ще трохи, і Майораль оформив дубль.

 

У першій грі "Шахтар" програв 0:3.

 

19.03.2021

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