У Львівській області вводять жорсткі карантинні обмеження.

На території Львівської області від сьогодні, 19 березня, запроваджують обмежувальні карантинні заходи. Відповідне рішення прийняла Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на Covid-19 напередодні, 18 березня.

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Обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала органам місцевого самоврядування ввести нові карантинні обмеження на теренах Львівщини на період із 19 до 29 березня. Термін дії цих обмежень у разі потреби можуть продовжити. Рішення про карантинні обмеження мають ще затвердити на засіданнях місцевих комісій ТЕБ і НС.

«Посилення карантинних обмежень невідворотне. Відповідно до чинних положень постанови Кабміну №1236, рішення щодо запровадження червоної зони приймає державна комісія ТЕБ і НС. Водночас епідситуація сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня для "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження», – заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Комісія рекомендувала такі обмежувальні заходи:

– заборонити прийом відвідувачів у закладах харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на винос та доставки;

– заборонити роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

– заборонити приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

– суб’єктам господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування населення зупинити прийом клієнтів;

– заборонити діяльність непродовольчих ринків;

– заборонити відвідувати заклади культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, кінозйомок;

– заборонити проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

– заборонити роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);

Відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС, продовжувати господарську діяльність можуть:

– суб’єкти господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначені для продажу продуктів харчування, пального, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

– торговці, які здійснюють адресну доставку замовлень;

– надавачі фінансових послуг, банки, оператори поштового зв’язку, АЗС без зон харчування, СТО, медичні та ветеринарні клініки, ремонтні майстерні;

– перукарні, салони краси та надавачі телекомунікаційних послуг можуть приймати відвідувачів за попереднім записом.

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Також комісія доручила Головному управлінню Нацполіції у Львівській області та Головному управлінню Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, рішення про введення посиленого карантину у Львові міська комісія ТЕБ і НС прийняла 17 березня. У період з 19 до 29 березня у місті діятимуть аналогічні заборони, як і на теренах області.

У звичному режимі зможуть працювати лише супермаркети, аптеки і продуктові магазини. Громадський транспорт працюватиме: дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях і у масках. Школярів молодших класів відправляють на канікули, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня на Львівщині зафіксований новий антирекорд захворюваності на коронавірусну інфекцію – 1140 нових випадків за добу.