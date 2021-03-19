Галицькі хроніки COVID-19: 19 березня.

 

Станом на 09:00 19 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 215 201 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2274 нових випадків: 506 – на Івано-Франківщині (проведено 1370 ПЛР-тестів), 1140 – на Львівщині (проведено 2715 ПЛР-тестів) та 628 – на Тернопіллі (проведено 3472 ПЛР-тести).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: 5 людей померло на Тернопільщині, 7 – на Львівщині та 21 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 березня (09:00): 48 762 випадки, 628 нових

Тернопіль – 155 осіб

Бережанський район – 37 осіб

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 28 осіб

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 35 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 22 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 29 осіб

Тернопільський район – 53 особи

Чортківський район – 72 особи

Шумський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 березня (09:00): 91 240 випадків, 1140 нових

Львів  486

Бродівський 14

Буський           4

Городоцький              38

Дрогобицький           137

Жидачівський           23

Жовківський              44

Кам'янко-Бузький  56

Миколаївський         30

Мостиський  39

Перемишлянський 15

Пустомитівський     105

Радехівський              5

Самбірський 50

Сколівський 2

Сокальський 35

Старосамбірський   18

Стрийський  16

Яворівський 23

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 березня (09:00): 75 199 випадків, 506 нових

Івано-Франківськ – 124 особи

Тисменицький район – 46 осіб

Надвірнянський район – 19 осіб

Снятинський район – 13 осіб

Косівський район – 49 осіб

Калуський район – 33 особи

Долинський район – 25 осіб

Тлумацький район – 19 осіб

Галицький район – 28 осіб

Коломийський район – 23 особи

Рожнятівський район – 25 осіб

Богородчанський район – 32 особи

Городенківський район – 54 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 15 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.03.2021

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