Галицькі хроніки COVID-19: 19 березня.

Станом на 09:00 19 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 215 201 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2274 нових випадків: 506 – на Івано-Франківщині (проведено 1370 ПЛР-тестів), 1140 – на Львівщині (проведено 2715 ПЛР-тестів) та 628 – на Тернопіллі (проведено 3472 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: 5 людей померло на Тернопільщині, 7 – на Львівщині та 21 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 березня (09:00): 48 762 випадки, 628 нових
Тернопіль – 155 осіб
Бережанський район – 37 осіб
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 28 осіб
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 35 осіб
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 15 осіб
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 22 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 29 осіб
Тернопільський район – 53 особи
Чортківський район – 72 особи
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 березня (09:00): 91 240 випадків, 1140 нових
Львів 486
Бродівський 14
Буський 4
Городоцький 38
Дрогобицький 137
Жидачівський 23
Жовківський 44
Кам'янко-Бузький 56
Миколаївський 30
Мостиський 39
Перемишлянський 15
Пустомитівський 105
Радехівський 5
Самбірський 50
Сколівський 2
Сокальський 35
Старосамбірський 18
Стрийський 16
Яворівський 23
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 березня (09:00): 75 199 випадків, 506 нових
Івано-Франківськ – 124 особи
Тисменицький район – 46 осіб
Надвірнянський район – 19 осіб
Снятинський район – 13 осіб
Косівський район – 49 осіб
Калуський район – 33 особи
Долинський район – 25 осіб
Тлумацький район – 19 осіб
Галицький район – 28 осіб
Коломийський район – 23 особи
Рожнятівський район – 25 осіб
Богородчанський район – 32 особи
Городенківський район – 54 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.03.2021