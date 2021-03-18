Галицькі хроніки COVID-19: 18 березня.

Станом на 09:00 18 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 212 927 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2343 нових випадки: 559 – на Івано-Франківщині (проведено 1365 ПЛР-тестів), 1092 – на Львівщині (проведено 2715 ПЛР-тестів) та 692 – на Тернопіллі (проведено 1580 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: 7 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 19 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 березня (09:00): 48 134 випадки, 692 нових
Тернопіль – 153 особи
Бережанський район – 34 особи
Борщівський район – 66 осіб
Бучацький район – 37 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 32 особи
Збаразький район – 45 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 25 осіб
Кременецький район – 24 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 34 особи
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 17 осіб
Теребовлянський район – 27 осіб
Тернопільський район – 74 особи
Чортківський район – 50 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 березня (09:00): 90 100 випадків, 1092 нових
м. Львів – 546 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 березня (09:00): 74 693 випадки, 559 нових
м. Івано-Франківськ – 127 осіб
Тисменицький район – 69 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 51 особа
Косівський район – 32 особи
Калуський район – 45 осіб
Долинський район – 45 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 29 осіб
Коломийський район – 44 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Рогатинський район – 26 осіб
Богородчанський район – 75 осіб
Городенківський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.03.2021