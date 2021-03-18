Галицькі хроніки COVID-19: 18 березня.

Станом на 09:00 18 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 212 927 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2343 нових випадки: 559 – на Івано-Франківщині (проведено 1365 ПЛР-тестів), 1092 – на Львівщині (проведено 2715 ПЛР-тестів) та 692 – на Тернопіллі (проведено 1580 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: 7 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 19 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 березня (09:00): 48 134 випадки, 692 нових

Тернопіль – 153 особи

Бережанський район – 34 особи

Борщівський район – 66 осіб

Бучацький район – 37 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 32 особи

Збаразький район – 45 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 25 осіб

Кременецький район – 24 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 34 особи

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 17 осіб

Теребовлянський район – 27 осіб

Тернопільський район – 74 особи

Чортківський район – 50 осіб

Шумський район – 15 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 березня (09:00): 90 100 випадків, 1092 нових

 

м. Львів – 546 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 березня (09:00): 74 693 випадки, 559 нових

 

м. Івано-Франківськ – 127 осіб

Тисменицький район – 69 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 51 особа

Косівський район – 32 особи

Калуський район – 45 осіб

Долинський район – 45 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 29 осіб

Коломийський район – 44 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Рогатинський район – 26 осіб

Богородчанський район – 75 осіб

Городенківський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

18.03.2021

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