12 дерев’яних церков цього року реставруватимуть на Львівщині.

 

На реставрацію та збереження дерев’яних храмів на теренах Львівщини з бюджету області цього року виділять майже 10 мільйонів гривень. Про це йдеться у рішенні, яке депутати Львівської облради ухвалили під час останнього засідання сесії.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Загалом на обстеження пам’яток дерев’яної архітектури, завершення розпочатих реставраційних робіт, виконання протиаварійних робіт та комплексної реставрації об’єктів дерев’яної сакральної архітектури бюджетом загалом передбачено 9 мільйонів 960 тисяч гривень.

 

Зокрема, на завершення реставрації дзвіниці дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста 1661 р. у Дрогобичі виділять 1 мільйон 50 тисяч гривень.

 

На реставрацію дерев’яної церкви св. Михаїла 1663 р. у с. Ісаї Турківського району скерують 700 тисяч гривень.

 

800 тисяч гривень передбачили на протиаварійні роботи в дерев’яному соборі Преображення Господнього 1787 р. у с. Зарудці на Жовківщині.

 

Аналогічну суму виділять на реставрацію дерев’яної церкви Святих Косми і Даміана 1862 р. у с. Цеблів на Сокальщині.

 

Для реставрації дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці 1746 р. у с. Заболотці на Бродівщині передбачили 900 тисяч гривень.

 

По 1 мільйону гривень запланували витратити на реставрацію дерев’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці у с. Кліцько 1603 р. та дерев’яної церкви Богоявлення Господнього 1693 р. у с. Кугаїв.

 

Фото https://busk.io.ua

 

Ще 900 тисяч гривень виділять на реставрацію дерев’яної церкви Св. Онуфрія 1680 р. у м. Буськ.

 

Окремо передбачили виділити 800 тисяч гривень на реставрацію стінопису та іконостаса дерев'яної церкви Воскресіння Господнього 1903 р. у с. Поляни на Золочівщині.

 

Загалом реставрація за кошти обласного бюджету Львівщини відбуватиметься цього року на 13 об’єктах сакральної дерев’яної архітектури, які є пам’ятками місцевого та загальнонаціонального значення.

 

Усього на 2021 рік в рамках програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021–2025 роки» обласною радою передбачено виділення 22 мільйонів гривень на близько 30 об'єктів.

 

18.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21 | | Наука
Галицька репетиція української незалежності
Остап РЕСТ
​Тридцять років тому Галичина проголосувала за незалежність України, через 259 днів за незалежність проголосувала вся Україна.
17.03.21 | | Минуле
Особистий вимір «возз’єднання»
Наталя ШЛІХТА
Вибір о. Михайла Дацишина, що у 1946 р. підписав «возз’єднання» з РПЦ і зберігав традиції УГКЦ впродовж усього радянського періоду, – крізь призму усних інтерв’ю та еґо-свідчень
16.03.21 | | Минуле
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21 | | Наука
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21 | | Штука
Срібна земля із срібної тасьми
Майже детективна історія про те, як знайшли фраґменти другого документального фільму про Карпатську Україну – «Україна в огні». Пошуки решти фраґментів тривають
15.03.21 | | Минуле
Вибрики реінкарнації
Юрко ТИМЧУК
З часів Сократа і Платона метемпсихоз («перевтілення душ» давньогрецькою) суттєво змінився і тепер не обов’язково, щоб оригінал пішов в кращий світ, аби знайшовся дублікат, який би робив аналогічні вчинки. 
15.03.21 | | Україна
Ходзенє по води
Микола Шанта
Творенє, то чудо. Без моцней вири, твореня нєт. Вира дава моц твореня. Праве тей вязи помедзи вири и твореня були свидоми велї вельки творителє и прето у їх дїлу препознаваме божи блїск
15.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.