12 дерев’яних церков цього року реставруватимуть на Львівщині.

На реставрацію та збереження дерев’яних храмів на теренах Львівщини з бюджету області цього року виділять майже 10 мільйонів гривень. Про це йдеться у рішенні, яке депутати Львівської облради ухвалили під час останнього засідання сесії.

Фото https://loda.gov.ua

Загалом на обстеження пам’яток дерев’яної архітектури, завершення розпочатих реставраційних робіт, виконання протиаварійних робіт та комплексної реставрації об’єктів дерев’яної сакральної архітектури бюджетом загалом передбачено 9 мільйонів 960 тисяч гривень.

Зокрема, на завершення реставрації дзвіниці дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста 1661 р. у Дрогобичі виділять 1 мільйон 50 тисяч гривень.

На реставрацію дерев’яної церкви св. Михаїла 1663 р. у с. Ісаї Турківського району скерують 700 тисяч гривень.

800 тисяч гривень передбачили на протиаварійні роботи в дерев’яному соборі Преображення Господнього 1787 р. у с. Зарудці на Жовківщині.

Аналогічну суму виділять на реставрацію дерев’яної церкви Святих Косми і Даміана 1862 р. у с. Цеблів на Сокальщині.

Для реставрації дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці 1746 р. у с. Заболотці на Бродівщині передбачили 900 тисяч гривень.

По 1 мільйону гривень запланували витратити на реставрацію дерев’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці у с. Кліцько 1603 р. та дерев’яної церкви Богоявлення Господнього 1693 р. у с. Кугаїв.

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Ще 900 тисяч гривень виділять на реставрацію дерев’яної церкви Св. Онуфрія 1680 р. у м. Буськ.

Окремо передбачили виділити 800 тисяч гривень на реставрацію стінопису та іконостаса дерев'яної церкви Воскресіння Господнього 1903 р. у с. Поляни на Золочівщині.

Загалом реставрація за кошти обласного бюджету Львівщини відбуватиметься цього року на 13 об’єктах сакральної дерев’яної архітектури, які є пам’ятками місцевого та загальнонаціонального значення.

Усього на 2021 рік в рамках програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021–2025 роки» обласною радою передбачено виділення 22 мільйонів гривень на близько 30 об'єктів.