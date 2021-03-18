60 мільйонів виділили на проведення кисню у медзаклади Франківщини.

Кабмін виділив на проведення централізованого кисню та інші необхідні роботи в медичних закладах Івано-Франківської області 60 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 18 березня, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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«Відповідно до постанови Кабміну, яка була прийнята вчора на засіданні уряду, було виділено 60 млн грн на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення в медзакладах цього регіону централізованого постачання кисню, встановлення додаткових кисневих магістралей та закупівлі кисневих концентраторів», – повідомила чиновниця.

За її інформацією, з початку 2021 року кількість ліжко-місць для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 було збільшено до 1175. Зараз проводять роботи для забезпечення ліжко-місць централізованою подачею кисню на рівні не менше 80% від усього ліжкового фонду. Облаштування доступу до кисню, за словами Шаталової, потребує 1572 ліжкомісця, деякі з них – у лікарнях, які були включені до лікарень першої хвилі нещодавно.

Також Шаталова повідомила, що кошти субвенції планується використати і на встановлення кисневих станцій, що дасть змогу постачати кисень безперебійно.

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Нагадаємо, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням виділити субвенцію у 60 мільйонів гривень, оскільки «медичного кисню критично не вистачало».

Рідкий медичний кисень в Україні виробляє шість підприємств, ще десять можуть переводити його в газоподібний стан.

Як відомо, Івано-Франківська область з 26 лютого перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. За попередню добу на Прикарпатті зафіксовано 559 нових випадків covid-19.