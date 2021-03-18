МЗС України обурене звітом Ірану щодо торішньої авіакатастрофи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану щодо збиття літака неподалік Тегерана в січні 2020 року спробою приховати справжні причини авіакатастрофи.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Раніше Україна направляла іранській стороні більш як 90 сторінок зауважень та пропозицій до проєкту цього звіту та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа. Але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, – ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака", – сказав Кулеба.

З його слів, аналіз документа доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та IKAO.

Міністр наголосив, що розслідування було "упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки – оманливими".

"Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт. Це – збірка маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран. Це великий розпач для України та всього цивілізованого світу. Іран не зміг знайти сили, аби взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не ставалося", – наголосив Кулеба.

Водночас він зауважив – якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, Україна та міжнародні партнери знайдуть способи, як цього добитися.

"Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу не знадобилося", – запевнив Кулеба.

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною фатального рішення про збиття була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО... поблизу Тегерана, і в нього було випущено дві ракети", – цитує "Укрінформ".

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак збили зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу літака.