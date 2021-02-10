У Канаді отримали аудіозапис, який свідчить про вмисне збиття літака МАУ в Ірані.

 

Уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює вмисне збиття українського літака в січні 2020 року.

 

Про це повідомляє канадська телерадіомовна корпорація CBC News.

 

 

На записі чутно, як людина, ідентифікована як іранський міністр, каже, що існує "тисяча можливостей" пояснити збиття літака, включно з навмисним нападом за участю двох-трьох "диверсантів", – такий сценарій, із його слів, "зовсім не малоймовірний".

 

Крім того, герой запису каже, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні – урядом і збройними силами Ірану. "Є причини, з яких вони ніколи не будуть розкриті. Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо якщо вони це зроблять, це відкриє лазівки в системі нацбезпеки", – цитує "Радіо Свобода".

 

CBC News пише, що розмова відбулася в перші місяці після збиття літака. Вони попросили трьох осіб перекласти запис із фарсі англійською, щоб вловити нюанси. Деталей розмови й осіб інших людей, які беруть у ній участь, не розкривають із міркувань безпеки.

 

Журналісти повідомили, що спеціальний радник прем’єр-міністра Канади у цій справі Ральф Гудейл заявив, що влада знає про це аудіо, копію файлу отримали ще в листопаді. Він додав, що публічних коментарів на тему не буде з міркувань безпеки людей, які надали запис.

 

Посол України в Канаді Андрій Шевченко сказав CBC, що українська влада про цей запис не знала. Офіційний Київ хотів би вивчити цю інформацію.

 

"Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити, як правду ховають за державною таємницею. Ми хочемо розібратися", – сказав дипломат.

 

Дипломат не відкинув, що літак могли збити навмисно. "На цьому етапі ми не можемо відкидати ніяких можливостей", – сказав він.

 

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 осіб, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

 

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

 

Іран, незважаючи на повідомлення західних розвідок про збиття літака з комплексу протиповітряної оборони "Тор" російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема.

 

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

 

10.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вибрики ретроградного Меркурія
Юрко ТИМЧУК
Котермак, і він же Юрій Дрогобич, міг би зараз все пояснити депресивною Венерою, шизоїдним Марсом чи обсесивно-компульсивним Сатурном. Проте Котермака нема – і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде
09.02.21 | | Україна
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21 | | Наука
Телескоп у театрі
Ілько ЛЕМКО
Цікавий феномен – ведучі на українських телеканалах годинами говорять українською, але щойно випадає якась позаефірна хвилинка – миттєво переходять на російщину
08.02.21 | | Дискурси
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Сергієві на розлуку
Юрій Андрухович
Як же так, Сергію? Чому? Тебе поховали вчора на Байковому, а я й досі не знаю причини, окрім тієї, що всі ми смертні. Досить поважної, зрештою...
05.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.