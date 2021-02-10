У Канаді отримали аудіозапис, який свідчить про вмисне збиття літака МАУ в Ірані.

Уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює вмисне збиття українського літака в січні 2020 року.

Про це повідомляє канадська телерадіомовна корпорація CBC News.

На записі чутно, як людина, ідентифікована як іранський міністр, каже, що існує "тисяча можливостей" пояснити збиття літака, включно з навмисним нападом за участю двох-трьох "диверсантів", – такий сценарій, із його слів, "зовсім не малоймовірний".

Крім того, герой запису каже, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні – урядом і збройними силами Ірану. "Є причини, з яких вони ніколи не будуть розкриті. Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо якщо вони це зроблять, це відкриє лазівки в системі нацбезпеки", – цитує "Радіо Свобода".

CBC News пише, що розмова відбулася в перші місяці після збиття літака. Вони попросили трьох осіб перекласти запис із фарсі англійською, щоб вловити нюанси. Деталей розмови й осіб інших людей, які беруть у ній участь, не розкривають із міркувань безпеки.

Журналісти повідомили, що спеціальний радник прем’єр-міністра Канади у цій справі Ральф Гудейл заявив, що влада знає про це аудіо, копію файлу отримали ще в листопаді. Він додав, що публічних коментарів на тему не буде з міркувань безпеки людей, які надали запис.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко сказав CBC, що українська влада про цей запис не знала. Офіційний Київ хотів би вивчити цю інформацію.

"Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити, як правду ховають за державною таємницею. Ми хочемо розібратися", – сказав дипломат.

Дипломат не відкинув, що літак могли збити навмисно. "На цьому етапі ми не можемо відкидати ніяких можливостей", – сказав він.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 осіб, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, незважаючи на повідомлення західних розвідок про збиття літака з комплексу протиповітряної оборони "Тор" російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.