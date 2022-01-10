Роковини трагедії PS752: Посол Ірану пояснив відмову виплачувати компенсацію.

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що його країна не бере участі в перемовинах з Міжнародною групою з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, збитого над Тегераном, оскільки не визнає леґітимності цієї групи.

Про це Мораді заявив в інтерв'ю УНН.

Перед другими роковинами трагедії міністри закордонних справ України, Канади, Британії та Швеції виступили зі спільною заявою, в котрій констатували: Іран відмовляється вести перемовини про відшкодування збитків.

"Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов'язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752... Оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання слід обговорювати колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії", – наголошено у спільній заяві очільників МЗС України, Канади, Британії та Швеції.

Манучехр же Мораді каже, що Іран, як і багато країн світу, не визнає подвійного громадянства. Тому особи, котрі мають подвійне громадянство, вважаються іранськими громадянами. "У цьому зв’язку, жодного британського громадянина серед загиблих немає, оскільки ті особи, про яких Британія говорить, що це її громадяни, згідно з правовими нормами, є іранськими громадянами. Присутність Британії в координаційній групі ми не можемо сприйняти, тому склад міжнародної групи з координації по своїй суті є сумнівним", – сказав Мораді.

З його слів, іранська влада також не сприймає Канаду як країну, яка здійснює керівництво у Міжнародній групі. "Уряд Канади кілька років тому розірвав дипломатичні відносини з Іраном і в міжнародних організаціях постійно займав найрадикальнішу та найворожішу позицію щодо Ірану. У зв’язку з цим група не є достатньо згуртованою і не має необхідної доброї волі для вирішення питання", – виправдовується посол Ірану.

Дипломат заявив, що іранська сторона готова говорити з кожною країною окремо. "Якщо ці країни прагнуть вирішити питання виплат, вони мають дозволити пройти тим шляхом, який було відкрито, і заохотити своїх громадян отримати суму, запропоновану Іраном", – наполягає амбасадор.

Мораді сказав, що жодна українська родина наразі не зверталася по компенсацію.

“Щодо того, яка кількість родин отримала зазначену суму, у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Стосовно українських родин, жодна з них поки що не зверталася”, – сказав представник Ірану.

8 січня минули другі роковини, як у небі над Іраном збили літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", котрий виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

До других роковин трагедії влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім'ям загиблих – по 150 тисяч доларів.

Міжнародна група з координації та допомоги жертвам катастрофи рейсу PS752 заявила, що, "незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів... всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними". "Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання відповідно до норм міжнародного права”, – заявили представники країн.