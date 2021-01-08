Зеленський гарантує, що Іран покарають за катастрофу рейсу PS752.

Президент України Володимир Зеленський гарантує, що всі винуватці торішньої трагедії літака МАУ в Тегерані будуть притягнуті до відповідальності. Керівник держави наголосив, що в Ірану "нема жодного шансу".

Про це йдеться в коментарі Зеленського, поширеному до роковин збиття літака.

“Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає”, – написав Зеленський у Facebook, додавши, що Іран уже визнав свою провину.

“І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Бо тільки так справедливо. Хоча все це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат”, – зауважив Зеленський.

Президент додав, що “зовсім скоро матимемо пам’ятне місце, куди могли б прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни. Щоб згадати, подумати, посидіти поруч зі своїми. І де можна було б хоча б частково позбутися відчуття тієї шаленої несправедливості від того, що сталося”.

Володимир Зеленський заявив, що він був переконаний у правильності нагородження екіпажу званням "Герой України": він зазначив, що “найменше, що могла зробити держава для вшанування пам’яті” загиблих членів екіпажу літака МАУ – це відзначити їх званнями Героїв України і таким чином “назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії”.

“Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали”, – обґрунтував Зеленський.

Нагадамо, вранці 8 січня у передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі 176 людей загинули: 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу), 92 іранців, 62 канадійців, 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Український літак збили іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраку після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Невдовзі керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.