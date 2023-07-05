На Іран подано позов до Міжнародного суду ООН за збитий український Boeing.

Велика Британія, Україна, Швеція та Канада вимагають від Тегерана компенсації жертвам катастрофи

Велика Британія, Україна, Швеція та Канада подали спільну заяву про порушення справи проти Ірану до Міжнародного суду ООН. Про це у середу, п’ятого червня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз суду. Заяву подана у зв'язку з катастрофою українського авіалайнера Boeing 737 компанії МАУ, яка сталася 2020 року біля летовища Тегерану.

На облавку літака, який прямував з Тегерана до Києва, перебували 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу, врятуватися не вдалося нікому. У списках загиблих – 82 громадян Ірану, 63 громадяни Канади, 11 громадян України та 10 громадян Швеції, а також кілька пасажирів з інших держав, включно з трьома громадянами Німеччини.

У позові зазначається, що Іран «не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів», а також «не вжив усіх практичних дій для запобігання незаконному та умисному вчиненню злочину, описаного у статті 1 Монреальської конвенції».

Представники урядів Канади, Великої Британії, Швеції та України ще в січні 2022 року опублікували заяву про те, що полишили спроби залучити Іран до перемовин про виплату компенсацій за збитий у 2020 році український літак і намагатимуться вирішити це питання відповідно до міжнародного права. «Незважаючи на всі наші зусилля за останні два роки та численні спроби врегулювати це питання шляхом перемовин, міжнародна група дійшла висновку, що подальші спроби обговорювати компенсації за збитий літак, який виконував рейс PS 752, на даний момент марні», – йшлося в заяві.

Іранські збройні сили збили літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» восьмого січня 2020 року незабаром після того, як він вилетів з аеропорту Тегерана. Іранські офіційні особи тоді назвали інцидент «катастрофічною помилкою». Іранська влада стверджувала, що її військовики випадково збили Boeing 737 у той час, коли між Тегераном і Вашінґтоном існувала висока напруженість. В остаточному звіті, опублікованому в 2021 році, вину покладалося на неправильно налаштований радар і помилку оператора ППО.

У лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський відхилив запропоновані Тегераном виплати сім'ям загиблих – по 80 тисяч доларів, вважаючи ці суми недостатніми.