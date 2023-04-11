Львів увійшов до трійки "прозорих міст" в умовах воєнного стану.

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала результати дослідження стану прозорості 70 міст України в умовах дії воєнного стану. «Прозорі» у цьогорічному дослідженні – Дніпро, Львів та Мукачево, а «частково прозорими» є ще 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. Решта міст (57) – «непрозорі».

За даними дослідження, низький рівень прозорості окремих міст не завжди свідчить про їхню недоброчесність чи наявність корупційних ризиків. На це могла вплинути низка чинників, пов’язаних з обмеженнями воєнного часу.

Як міста адаптувались до війни і впровадили належні практики:

у всіх 70 містах можна подати електронний запит на публічну інформацію;

58 міст публікували на офіційному сайті рішення міськради та виконкому;

63 надавали інформацію про укриття, а 49 з них оновлювали ці дані щонайменше раз на пів року;

34 міста оприлюднюють актуальну інформацію для ВПО (про житло, гуманітарну допомогу, працевлаштування, постановку на облік);

також 34 муніципалітети підтримують бізнес, оприлюднюючи актуальну для нього інформацію;

19 міст розробили онлайн-заявки на отримання соціальних послуг.

«Понад рік українські міста працюють на тлі безпрецедентних викликів війни. Поміж іншим, випробуванням став пошук балансу між обмеженням доступу до інформації й захистом людей від загроз з боку агресора. Водночас питання прозорості та підзвітності важливі не тільки для муніципалітетів і мешканців, а й для продовження підтримки України міжнародною спільнотою. Тож роботу в цьому напрямку важливо актуалізувати там, де це можливо», – йдеться в повідомленні програми «Transparent cities/Прозорі міста».

Водночас після запровадження воєнного стану сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок. Так, органи місцевого самоврядування повсюдно припинили публікацію анонсів засідань, щоб ворог не знав про час і місце скупчення місцевих управлінців. На рівень виконання окремих індикаторів також вплинуло й закриття у лютому 2022 року Порталу відкритих даних, де муніципалітети, поміж іншим, публікували дані про житлові приміщення у власності громади й орендовані земельні ділянки.

Якщо порівняти результати адаптованого дослідження та торішнього рейтингування, то між рівнем прозорості до та після впровадження воєнного стану простежується зв’язок. Аналіз доводить, що між рівнем прозорості міста станом на грудень 2022 року та його показником у Рейтингу прозорості 2021 року є кореляція. Іншими словами, міста, відносно прозорі у своїй роботі до впровадження воєнного стану, продемонстрували вищі показники прозорості й у 2022 році.