ФСБ захопила в Криму українського "аґента" – після вшанування Тараса Шевченка.

 

Кримець Владислав Єсипенко, затриманий ФСБ Росії за звинуваченням у роботі на українські спецслужби, є фрілансером української служби “Радіо Свобода”.

 

 

Із такою заявою виступив президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай.

 

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби "Радіо Свобода", викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", – наголосив Флай.

 

16 березня ФСБ Росії повідомило про затримання 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації "в інтересах спецслужб України".

 

Як стверджують у ФСБ, Єсипенко "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

 

У відомстві посилаються на свідчення Єсипенка, в яких він нібито повідомив, що збирав інформацію "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій за його рекомендацією зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки".

 

У Службі зовнішньої розвідки України спростувала інформацію про співпрацю з Єсипенком. Розвідка вважає невипадковим, що повідомлення про затримання з'явилося акурат на сьомі роковини кримського псевдореферендуму.

 

"ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму... Це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова. На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес урегулювання на сході України та дискредитувати ініціативу «Кримська платформа» з мирної реінтеграції Криму", – заявили у СЗР.

 

Українські правозахисники опублікували спільну заяву, в якій висловили вимогу звільнити Владислава Єсипенка та закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію за переслідування на анексованому півострові.

 

Правозахисники звернули увагу на те, що до Єсипенка не допускають незалежних адвокатів. 

 

"Зазначені факти можуть свідчити про застосування до Владислава Єсипенка незаконних методів слідства, включаючи фізичне і психологічне насильство, спроби позбавити його права на захист під час досудового провадження і судового процесу з метою його переслідування за політичними мотивами", – ідеться у заяві, до котрої приєдналися Кримська правозахисна група, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Кримськотатарський ресурсний центр, Українська Гельсінська спілка з прав людини, "КримSOS", Центр громадянських свобод, Медійна ініціатива за права людини, а також Центр прав людини ZMINA і Центр громадянської освіти "Альменда".

 

10 березня співробітники ФСБ Росії у Сімферополі затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила 9 березня. Жителька Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також був присутній на акції, перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня. 

 

Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єлизавета Павленко перебуває вдома, а Владислав Єсипенко – в ізоляторі Сімферополя. Йому інкримінують ч.1. ст.223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів).

 

17.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21 | | Наука
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21 | | Штука
Срібна земля із срібної тасьми
Майже детективна історія про те, як знайшли фраґменти другого документального фільму про Карпатську Україну – «Україна в огні». Пошуки решти фраґментів тривають
15.03.21 | | Минуле
Вибрики реінкарнації
Юрко ТИМЧУК
З часів Сократа і Платона метемпсихоз («перевтілення душ» давньогрецькою) суттєво змінився і тепер не обов’язково, щоб оригінал пішов в кращий світ, аби знайшовся дублікат, який би робив аналогічні вчинки. Огляд  подій  минулого  тижня в Україні.
15.03.21 | | Україна
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21 | | Штука
Австрійський порядок і реновація Галичини. III.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті початку австрійських часів: частина третя
14.03.21 | | Минуле
Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші
Тамара Лукашева
Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.
13.03.21 | | Штука
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.