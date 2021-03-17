ФСБ захопила в Криму українського "аґента" – після вшанування Тараса Шевченка.

Кримець Владислав Єсипенко, затриманий ФСБ Росії за звинуваченням у роботі на українські спецслужби, є фрілансером української служби “Радіо Свобода”.

Із такою заявою виступив президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби "Радіо Свобода", викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", – наголосив Флай.

16 березня ФСБ Росії повідомило про затримання 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації "в інтересах спецслужб України".

Як стверджують у ФСБ, Єсипенко "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

У відомстві посилаються на свідчення Єсипенка, в яких він нібито повідомив, що збирав інформацію "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій за його рекомендацією зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки".

У Службі зовнішньої розвідки України спростувала інформацію про співпрацю з Єсипенком. Розвідка вважає невипадковим, що повідомлення про затримання з'явилося акурат на сьомі роковини кримського псевдореферендуму.

"ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму... Це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова. На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес урегулювання на сході України та дискредитувати ініціативу «Кримська платформа» з мирної реінтеграції Криму", – заявили у СЗР.

Українські правозахисники опублікували спільну заяву, в якій висловили вимогу звільнити Владислава Єсипенка та закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію за переслідування на анексованому півострові.

Правозахисники звернули увагу на те, що до Єсипенка не допускають незалежних адвокатів.

"Зазначені факти можуть свідчити про застосування до Владислава Єсипенка незаконних методів слідства, включаючи фізичне і психологічне насильство, спроби позбавити його права на захист під час досудового провадження і судового процесу з метою його переслідування за політичними мотивами", – ідеться у заяві, до котрої приєдналися Кримська правозахисна група, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Кримськотатарський ресурсний центр, Українська Гельсінська спілка з прав людини, "КримSOS", Центр громадянських свобод, Медійна ініціатива за права людини, а також Центр прав людини ZMINA і Центр громадянської освіти "Альменда".

10 березня співробітники ФСБ Росії у Сімферополі затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила 9 березня. Жителька Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також був присутній на акції, перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня.

Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єлизавета Павленко перебуває вдома, а Владислав Єсипенко – в ізоляторі Сімферополя. Йому інкримінують ч.1. ст.223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів).