Шевченківську премію отримали Микола Рябчук, Григорій Грабович, Тиберій Сильваші.

 

Президент України Володимир Зеленський 9 березня підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка. Серед лавреатів – Микола Рябчук, Григорій Грабович, Тиберій Сильваші та інші високодостойники.

 

 

Про це йдеться в указі №118/2022, опублікованому у середу.

 

Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:

 

ГОРНОСТАЙ Катерині Павлівні, режисерці – за повнометражний ігровий фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ";

 

ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";

 

ДУДІ Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці – за роман "Доця";

 

КАДАНУ Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові – за персональну виставку "Камінь б’є камінь";

 

РЯБЧУКУ Миколі Юрійовичу, письменникові – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";

 

СІЛЬВАШІ Тіберію Йосиповичу, художникові – за інсталяцію "Крила";

 

ТРУНОВІЙ Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, ВОРОЖБИТ Наталі Анатоліївні, авторці п’єси, ЛАРІОНОВУ Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, ІСАЄНКУ Андрію Миколайовичу та ХОДОС Валерії Ігорівні, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

 

Фінальний тур конкурсу відбувся майже місяць тому, 11 лютого. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка тоді вирішив не називати лавреатів, щоб їх імена стали відомі із указу Президента в день народин Шевченка.

 

У 2022 році грошовий розмір премії – 397 тисяч гривень кожна.

 

У категорії "візуальні мистецтва" оголосили двох переможців, а в "музичному мистецтві" – жодного.

 

УСІ ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця»

2. Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович. Книга прози «Три лини для Марії»

3. Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв). Книга прози «Заклятий меч, або Голос крові»

4. Херсонський Борис Григорович. Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було»

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

5. Горбачов Дмитро Омелянович. Книга «Лицарі голодного Ренесансу»

6. Грабович Григорій Юлійович (США). Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм»

7. Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна. Виставковий проєкт «Олександр Богомазов: творча лабораторія»

8. Ложкіна Аліса В'ячеславівна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.»

 

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

 

9. Бондар Андрій Володимирович. Книга «Ласощі для Медора»

10. Рябчук Микола Юрійович. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї»

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

11. Винницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Доминіка Никифорова, Небесний Іван Васильович. Концерт-візитівка «Ковчег Україна»

12. Шпудейко Олег Володимирович. Альбом «Madrigals»

 

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

 

13. Кадан Микита (Нікіта) Вікторович. Персональна виставка «Камінь б'є камінь»

14. Сільваші Тіберій Йосипович. Інсталяція «Крила»

 

КІНОМИСТЕЦТВО

 

15. Горлова Аліна Едуардівна. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться»

16. Горностай Катерина Павлівна. Повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

 

17. Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

18. Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

 

09.03.2022

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