Окупаційна адміністрація Криму засудила жінку до 12 років колонії через українські погляди.

 

Контрольований Росією Севастопольський міський суд 24 березня 2021 року засудив до колонії суворого режиму літню жінку, звинувативши її "державній зраді" на користь України.

 

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії", покликаючись на прес-службу суду окупаційної адміністрації. 

 

 

Кримінальна справа розглядалася в закритому режимі начебто через те, що "в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю".

 

"Вироком Севастопольського міського суду громадянка Д. визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на 1 рік", – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що під час розгляду кримінальної справи встановлено, що уродженка Бахчисарая, 1955 року народження, "була залучена представником іноземної держави до негласної співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України".

 

"Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збирання відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій... тобто, відомостей, що становлять державну таємницю, передача яких могла бути використана на шкоду безпеці Російської Федерації", – йдеться у повідомленні суду.

 

Ім'я та прізвище засудженої жінки в інформації суду не зазначено, але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що йдеться про Галину Довгополу. 

 

У лютому повідомлялося, що суд почав розглядати по суті справу Довгополої. Відомо, що її утримували в московському СІЗО "Лєфортово", і перевели в іншу камеру через те, що її била співкамерниця.

 

Наприкінці листопада 2019 року в Федеральній службі безпеки Росії повідомляли про затримання в анексованому Севастополі жінки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.

 

Людмила Денісова засудила вирок російського суду.

 

"Підкреслюю, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої. Засуджую незаконні дії і продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українки на території тимчасово окупованого Криму", – зазначила Денісова.

 

Вона закликала міжнародне співтовариство "застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, щоб якомога швидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України і припинити терор щодо них".

 

29.03.2021

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