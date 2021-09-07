ФСБ звинувачує Джеляла у спланованій із розвідкою і Меджлісом диверсії.

 

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що продовжує працювати над версією про диверсію, котра нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня, і встановила стосунок до цього інциденту Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу.

 

 

Про це інформує видання "Крим. Реалії", покликаючись на повідомлення ефесбістів.  

 

ФСБ зазначає, що в рамках розслідування заарештувала трьох підозрюваних, а виконавцям українська сторона нібито обіцяла близько 2 тисяч доларів (це 54 тисячі гривень за теперішнім курсом).

 

"Під час проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки Міноборони України в Херсоні – так званою оперативною службою «Таврія» за участю забороненої в Росії організації «Меджліс кримськотатарського народу»", – вважає ФСБ. 

 

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох людей, зокрема кримськотатарського політика Нарімана Джеляла. 6 вересня підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих, зокрема Джеляла арештували на два місяці.

 

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно не відомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, "факт пошкодження з інших джерел підтвердити не вдалося".

 

В Україні затримання пов’язують із проведенням установчого саміту "Кримської платформи".

 

07.09.2021

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