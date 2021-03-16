У Національному університеті ім.Франка відкрили лабораторію штучного інтелекту.

Освітньо-наукова лабораторія технологій штучного інтелекту почала працювати у Львівському національному університеті імені Франка. Проєкт створив Комітет з розвитку штучного інтелекту в Україні при Мінцифри та Міністерстві освіти і науки, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У лабораторії проводитимуть дослідження в галузі АІ (англ. аrtificial intelligence – штучний інтелект): з машинного навчання, комп'ютерного зору, опрацювання природної мови, інженерії знань, представлення знань, аналізу та аналітики даних.

Роботу лабораторії координує Віталій Кухарський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, експерт програмного комітету Європейської комісії «Інформаційні та комунікаційні технології» Horizon 2020. Науковим керівником лабораторії призначили завідувача кафедри системного проєктування факультету електроніки та комп'ютерних технологій Романа Шувара.

Уже зараз у лабораторії ведуть роботи стосовно Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео та машинного навчання.

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«Ми ставимо собі амбітні цілі – у перспективі лабораторія сприятиме реалізації прикладних проблем міста, регіону та навіть країни. Завдяки їй сподіваємося поглибити співпрацю з індустріями, отримати нові науково-дослідні проєкти», – зазначив Віталій Кухарський.

Установа налагоджує співпрацю з міжнародними компаніями GlobalLogic та EPAM.

За інформацією Романа Шувара, улітку на базі Львівського університету проводитимуть літню школу «IT Summer 2021», яка буде присвячена темі штучного інтелекту.

За даними Мінцифри, лабораторії на приклад львівської незабаром з’являться в університетах Запоріжжя, Харкова та Одеси. Також міністерство розробило каталог освітніх програм для вступників університетів з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту. У каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп'ютерний зір, розпізнавання образів, обробка природної мови.

Як відомо, розвиток сфери ІТ - є одним з ключових пріоритетів розвитку економіки у Львові.