Реконструкцію відділення Франківської центральної лікарні оскаржили у суді.

У «Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міськради» у межах програми «Велике будівництво» восени 2020 року замовили реконструкцію з добудовою відділення екстреної медичної допомоги на вул. Гетьмана Мазепи, 114. Оскільки роботи до кінця року не були завершені, угоду з підрядником продовжили до кінця травня 2021 року. Проте адміністрація лікарні заявляє, що відділення почне працювати вже за місяць, тож виникають питання щодо якості будівельно-ремонтних робіт.

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«Плануємо за один місяць відкрити оновлений інфраструктурний об’єкт, – повідомила адміністрація лікарні напередодні, 15 березня. – В приміщенні буде розміщене оновлене приймальне відділення невідкладної допомоги, реанімація, травмпункт, операційна та рентген-відділення. Дані зміни матимуть позитивний вплив на надання якісної й своєчасної медичної допомоги в лікарні та збільшать кількість врятованих життів».

Перший тендер на реконструкцію відділення зі стартовою ціною у 17 мільйонів 731 тисяча гривень на початку вересня 2020 року визнали таким, що не відбувся, оскільки на нього подався лише один учасник – ТОВ «Житлово-експлуатаційне будівелньо-виробниче підприємство "МЖК ЕКСПРЕС-24"».

Закупівлю з такою ж стартовою ціною за кілька днів оголосили повторно. У ній взяли участь три компанії: згадуване ТОВ «ЖЕБВП "МЖК ЕКСПРЕС-24"», а також ТОВ «ХХІ століття Плюс» та ТОВ «ПМК-113», йдеться в інформації у Prozorro.

28 вересня тендерний комітет визнав переможцем електронної закупівлі ТОВ «ЖЕБВП "МЖК ЕКСПРЕС-24"», яке запропонувало найнижчу ціну – 16 мільйонів 194 тисячі гривень.

30 вересня ТОВ «ПМК-113» оскаржило рішення про визначення переможця тендеру, вказуючи на те, що компанія-переможець у складі тендерної документації не подавала важливих документів: зокрема, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки або аналогічних документів субпідрядника.

Тендерний комітет скаргу не задовольнив, мотивуючи, що роботи, які потребують згадуваних дозвільних докуметнів та ліцензій, становлять менше 20%, тож переможець тендеру зможе залучити до їхнього виконання субпідрядника. Фактично замовник у цій ситуації повірив підрядникові на слово.

Угоду із підрядником на реконструкцію з добудовою відділення екстреної медичної допомоги уклали 16 жовтня. Відповідно до неї, роботи мали бути виконані до кінця 2020 року. Проте 16 грудня адміністрація лікарні уклала з підрядником додаткову угоду про продовження терміну виконання робіт з детальним календарним графіком їх виконання, розпланованим до кінця травня 2021 року.

При цьому, відповідно до графіку, до кінця лютого 2021 року мали тривати і загальнобудівельні роботи, і монтажі основних систем енергозабезпечення: водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, електропостачання, прокладення зовнішніх електричних та каналізаційних мереж. Тим часом на березень-квітень планували монтаж обладнання, а на квітень-травень – пусконалагоджувальні роботи та здачу об’єкта в експлуатацію. Пришвидшення темпів ремонту наразі офіційно не обґрунтовують, вказуючи лише на те, що це об’єкт «Великого будівництва», який фінансується з державного бюджету. Чи дотримується необхідних технологій будівництва і ремонту підрядник, потребує окремої перевірки перед здачею об’єкта в експлуатацію.

Фото https://prozorro.gov.ua

Додамо, ТОВ «ПМК-113» у грудні 2020 року подало позов до Господарського суду Івано-Франківської області про скасування рішення тендерного комітету Івано-Франківської центральної міської лікарні про визначення підрядника реконструкції з добудовою відділення екстреної медицини. Розгляд справи по суті почали 15 березня.

Прикметно, що угода про розбудову відділення екстреної медицини у Франківську – другий контракт «МЖК Експрес-24» з бюджетними установами. Попереднє державне замовлення компанія підписувала ще в 2016 році на реконструкцію дитячого садка у смт Перегінське (Рожнятівський район Івано-Франківської області) за 200 тисяч гривень.

Зазначимо, ТОВ «МЖК Експрес-24» зареєстроване у Івано-Франківську і є однією з найбільших будівельних компаній міста. Фірма заснована ТОВ «Рам-ІФ», яке, у свою чергу, зареєстроване на Валентину Попадинець (50,3%) та Володимира Швадчака (49,6%).

За даними видання «Наші гроші. Львів», Володимир Швадчак до 2008 року був заступником міського голови Івано-Франківська і був засуджений у справі, пов’язаною з махінаціями із земельною ділянкою біля приміського села Микитинці. Тоді Швадчака та групу інших посадовців притягували до кримінальної відповідальності за вилучення з державної власності 31 гектара землі у 2007 році на користь ТОВ «МЖК Експрес-24». Ділянка належала Івано-Франківському інституту агропромислового виробництва.

Володимира Швадчака засудили на два роки умовного позбавлення волі, оскільки справу перекваліфікували зі зловживання службовим становищем на службову недбалість. У 2010 році всі фігуранти справи оскаржували рішення суду. Інформації про закінчення справи Володимира Швадчака немає у Єдиному державному судовому реєстрі судових рішень, але є відомості про інших посадових осіб, що фігурували у справі й були звільнені від покарання у зв’язку із закінченням строку давності.

Нагадаємо, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська приймає пацієнтів з сovid-19. У середині лютого повідомлялося, що вона переповнена.