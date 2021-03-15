Галицькі хроніки COVID-19: 15 березня.

Станом на 09:00 15 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 206 890 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1156 нових випадків: 330 – на Івано-Франківщині (проведено 1035 ПЛР-тестів), 552 – на Львівщині (проведено 1192 ПЛР-тести) та 274 – на Тернопіллі (проведено 568 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 39 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, шестеро – на Львівщині та 31 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 березня (09:00): 46 670 випадків, 274 нових
м. Тернопіль – 53 особи
Бережанський район – 11 особа
Борщівський район – 11 особа
Бучацький район – 25 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 32 особи
Збаразький – 7 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 22 особи
Кременецький район – 18 осіб
Монастириський район – 13 особи
Підволочиський – 11 особа
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 14 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 березня (09:00): 87 059 випадків, 552 нові
Львів – 386 осіб
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 121 особа
Миколаївський район – 20 осіб
Перемишлянський район – 11 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 березня (09:00): 73 161 випадок, 330 нових
м. Івано-Франківськ – 101 особа
Богородчанський район – 17 осіб
Галицький район – 28 осіб
Калуський район – 9 осіб
Коломийський район – 31 особа
Косівський район – 21 особа
Надвірнянський район – 112 осіб
Тисменицький район – 5 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.03.2021