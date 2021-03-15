Галицькі хроніки COVID-19: 15 березня.

Станом на 09:00 15 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 206 890 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1156 нових випадків: 330 – на Івано-Франківщині (проведено 1035 ПЛР-тестів), 552 – на Львівщині (проведено 1192 ПЛР-тести) та 274 – на Тернопіллі (проведено 568 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 39 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, шестеро – на Львівщині та 31 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 березня (09:00): 46 670 випадків, 274 нових

м. Тернопіль – 53 особи

Бережанський район – 11 особа

Борщівський район – 11 особа

Бучацький район – 25 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 32 особи

Збаразький – 7 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 22 особи

Кременецький район – 18 осіб

Монастириський район – 13 особи

Підволочиський – 11 особа

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 14 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 35 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 березня (09:00): 87 059 випадків, 552 нові

Львів – 386 осіб

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 121 особа

Миколаївський район – 20 осіб

Перемишлянський район – 11 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 березня (09:00): 73 161 випадок, 330 нових

м. Івано-Франківськ – 101 особа

Богородчанський район – 17 осіб

Галицький район – 28 осіб

Калуський район – 9 осіб

Коломийський район – 31 особа

Косівський район – 21 особа

Надвірнянський район – 112 осіб

Тисменицький район – 5 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.