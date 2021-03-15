У Львові учнів старшої і середньої школи переводять на дистанційне навчання.

 

У Львові завтра, 16 березня, учні 5-11 класів усіх шкіл Львова переходять на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням динаміки захворюваності на COVID-19 у місті. Дистанійне навчання запроваджують на два тижні. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у понеділок, 15 березня.

 

Фото www.facebook.com/hrystyna.protsak

 

Школярі 1-4 класів продовжуватимуть навчання у звичному режимі. Не припинятимуть роботи і дитсадки. Тим часом заклади позашкільної освіти, гуртки, секції також вимушено зупиняютть роботу на згадуваний період. Організаторам спортивних змагань у приміщеннях рекомендували їх перенести.

 

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, у Львові зафіксоване зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію на 30%, порівняно з минулим тижнем. За його словами, переведення школярів на дистанційне навчання – один з кроків, щоб Львів не потрапив до «червоної» зони карантину.

 

«У Львові поки що є місця в медичних закладах, але якщо раніше впродовж дня в комунальні лікарні поступало в середньому 30 нових хворих, то зараз таких вже більше як 40. Цей вірус, за словами медиків, є значно агресивніший, ніж той, що був рік тому. Тому, щоб от-от не перейти в червону зону із жорсткими обмеженнями, ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5−11 красів будуть навчатися дистанційно», – сказав він.

 

Міський голова Львівської територіальної громади закликав мешканців посилити соціальне дистанціювання.

 

«Я звертаюсь до всіх мешканців Львова з проханням: розумійте складність ситуації, в якій ми є, та максимально обмежте фізичні контакти. Хоча ми й минулого тижня закликали утриматись від забав, весіль, бенкетів, але на людей це не діє. Я вражений, що серед хворих, які сьогодні поступають в лікарні, дуже багато молодих людей. Тому закликаю всіх вчасно звертатись до лікарів, не займатись самолікуванням», – сказав він.

 

Фото www.facebook.com/hrystyna.protsak

 

Також міська комісія ТЕБ і НС звернулася до поліції з проханням простежити, чи виконується у місті заборона на діяльність нічних клубів та проведення масових заходів.

 

15.03.2021

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