Школи перевели на дистанційне навчання. Завтра – вихідний.

Через масовані російські ракетні атаки по низці міст України міністр освіти Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників навчальних закладів ухвалити рішення про запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України до кінця тижня – 14 жовтня.

 

У Львові ж вирішили, що у вівторок, 11 жовтня, навчання у школах не буде взагалі, хоча вчителі чергуватимуть. Позашкільні заняття також скасовані. Дитячі садочки працюватимуть в режимі чергових груп.

 

"Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп. Уроків у школах не буде. Але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу", –повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

10.10.2022

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