Школи перевели на дистанційне навчання. Завтра – вихідний.

Через масовані російські ракетні атаки по низці міст України міністр освіти Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників навчальних закладів ухвалити рішення про запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України до кінця тижня – 14 жовтня.
У Львові ж вирішили, що у вівторок, 11 жовтня, навчання у школах не буде взагалі, хоча вчителі чергуватимуть. Позашкільні заняття також скасовані. Дитячі садочки працюватимуть в режимі чергових груп.
10.10.2022
"Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп. Уроків у школах не буде. Але вчителі працюватимуть. Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу", –повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.