Школи перевели на дистанційне навчання. Завтра – вихідний.

Через масовані російські ракетні атаки по низці міст України міністр освіти Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників навчальних закладів ухвалити рішення про запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України до кінця тижня – 14 жовтня.

У Львові ж вирішили, що у вівторок, 11 жовтня, навчання у школах не буде взагалі, хоча вчителі чергуватимуть. Позашкільні заняття також скасовані. Дитячі садочки працюватимуть в режимі чергових груп.