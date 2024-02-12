Школам Івано-Франківська рекомендовано перейти на дистанційне навчання.

Через масові повідомлення про нібито замінування школам Івано-Франківської громади рекомендують перейти на дистанційне навчання впродовж 12-18 лютого. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Знову "заміновані" школи в Івано-Франківську. Постійно – в контакті з правоохоронними органами. Сьогодні висловив прохання керівнику поліції більше працювати. Розумію, що це – прерогатива кіберполіції, також – СБУ, проте це створює великі незручності", – заявив мер.

Відтак Марцінків рекомендував департаменту освіти та науки запровадити в навчальних закладах дистанційне навчання.