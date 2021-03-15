Біля Львівського автобусного заводу зведуть просторий хаб з ресторанами та офісами.

Виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишнього цеху Львівського заводу гiдромеханiчних передач під офіси та заклади харчування. Відповідне рішення члени виконкому прийняли у п’ятницю, 12 березня.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Йдеться про перебудову одноповерхової 200-метрової будівлі на вул. Стрийській, 45, яка є колишнім штамповано-інструментальним цехом недіючого «Львівського заводу гiдромеханiчних передач». Згідно з проєктом, будівлю ревіталізують і зроблять її двоповерховою. На першому поверсі планують облаштувати критий паркінг та заклади харчування, а на другому – офіси. Також у будівлі влаштують виставкові площі.

Навпроти будівлі діятиме відкритий паркінг. Загалом у критій та відкритій парковках планують облаштувати 160 паркомісць. Довколишню територію озеленять.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію цеху видали київському ТзОВ «Дагмар-Інвест». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником компанії є ТзОВ «Регіон Ріелті Груп», а власниками – кияни Данило Данілов та Марія Магаляс.

Комунальну земельну ділянку, де розташована закинута будівля заводу, до 2028 року орендує ПрАТ «Львiвський завод гiдромеханiчних передач», повідомив zaxid.net. Великими акціонерами цього товариства, за даними YouControl, є зареєстровані на Віргінських островах компанії «Авейн лімітед» та «Плімсол Інвестментс Лімітед», а також українське ТОВ «Н.С.К. СІТІ».

ТОВ «Н.С.К. СІТІ» входить у групу компаній «Фуршет», компанії якої контролює мільйонер, депутат Київради від «ЄС» Ігор Баленко. Власниками ТОВ «Н.С.К. СІТІ» є власне Ігор Баленко та його бізнес-партнери Віталій Ткаченко та Ілля Битко.