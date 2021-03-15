Біля Львівського автобусного заводу зведуть просторий хаб з ресторанами та офісами.

 

Виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишнього цеху Львівського заводу гiдромеханiчних передач під офіси та заклади харчування. Відповідне рішення члени виконкому прийняли у п’ятницю, 12 березня.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Йдеться про перебудову одноповерхової 200-метрової будівлі на вул. Стрийській, 45, яка є колишнім штамповано-інструментальним цехом недіючого «Львівського заводу гiдромеханiчних передач». Згідно з проєктом, будівлю ревіталізують і зроблять її двоповерховою. На першому поверсі планують облаштувати критий паркінг та заклади харчування, а на другому – офіси. Також у будівлі влаштують виставкові площі.

 

Навпроти будівлі діятиме відкритий паркінг. Загалом у критій та відкритій парковках планують облаштувати 160 паркомісць. Довколишню територію озеленять.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію цеху видали київському ТзОВ «Дагмар-Інвест». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником компанії є ТзОВ «Регіон Ріелті Груп», а власниками – кияни Данило Данілов та Марія Магаляс.

 

Комунальну земельну ділянку, де розташована закинута будівля заводу, до 2028 року орендує ПрАТ «Львiвський завод гiдромеханiчних передач», повідомив zaxid.net. Великими акціонерами цього товариства, за даними YouControl, є зареєстровані на Віргінських островах компанії «Авейн лімітед» та «Плімсол Інвестментс Лімітед», а також українське ТОВ «Н.С.К. СІТІ».

 

ТОВ «Н.С.К. СІТІ» входить у групу компаній «Фуршет», компанії якої контролює мільйонер, депутат Київради від «ЄС» Ігор Баленко. Власниками ТОВ «Н.С.К. СІТІ» є власне Ігор Баленко та його бізнес-партнери Віталій Ткаченко та Ілля Битко.

 

15.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21 | | Штука
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21 | | Штука
Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші
Тамара Лукашева
Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.
13.03.21 | | Штука
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21 | | Наука
«Справа Кара-Мурзи» проти Трампа
Максим МУЛЯР
Справа з отруєнням російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи може стати доволі фатальною для рейтингу Дональда Трампа. 
12.03.21 | | У світі
Толерантність чи взаємність?
о. Юзеф Тішнер
Взаємність означає, що кожен залишається собою завдяки іншому. Ми є не лише з собою, а й для себе. Збагачуємося навзаєм і можемо збагачуватися ще більше
12.03.21 | | Минуле
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine. II.
о. Олег ГІРНИК
Людство  боїться смерті, бо втратило мистецтво трансформувати її...
12.03.21 | | Дискурси
Життя, що саморозкривається у спогаді…
Тарас Пастух
Спогади як форма осмислення життя і себе самого в його плині, актуальність чого із відчуттям недалекого в часі «відходу» зростає.
12.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.