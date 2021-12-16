Виконком ЛМР дозволив житлову забудову у районі Під Голоском.

Виконавчий комітет Львівської міськради дозволив нове будівництво багатоквартирних житлових будинків у районі Під Голоском попри раніше встановлений мораторій. Вдповідне рішення одноголосно підтримали члени виконкому на засіданні в п’ятницю, 10 грудня. Текст рішення оприлюднений на сайті міськради.

Йдеться про комунальну ділянку площею 0,75 га неподалік озера Стосіка в районі Під Голоском. Містобудівні умови дозволять тут будівництво багатоповерхівок з громадськими приміщеннями та підземним паркінгом.

Ділянку разом із вже виданими містобудівними умовами та обмеженнями обміняють на іншу ділянку. Це 0,6 га на вул. Малоголосківській, які належать компанії ТОВ «Лінтер-Пласт». Обмін зроблять для розширення території майбутньої школи.

Проєкт рішення в порядку денному засідання не опублікували. Його наприкінці засідання озвучив головний архітектор міста Анон Коломєйцев, назвав кадастровий номер ділянки, без назви району. Без жодного обговорення всі присутні члени виконкому підтримали забудову, повідомили «Наші гроші. Львів».

Вони звернули увагу на те, що дане рішення фактично порушує мораторій на будівництво житла в районі Під Голоском, який виконком ЛМР запровадив у травні 2020 року. Тоді таке рішення ухвалили після неодноразових протестів мешканців щодо проблем з інфраструктурою у цьому районі.

Звістка про нове рішення виконкому неабияк настрожила громаду району. «Ми були шоковані з такого рішення», – розповіла учасниця робочої групи з вирішення проблемних питань в районі Під Голоском Людмила Федяй. За її словами, міська рада повинна повідомляти мешканців завчасно про розгляд містобудівних питань щодо району.

Відтак з публічними поясненнями вийшов заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. «Мораторій у мікрорайоні Під Голоском продовжує діяти. На останньому засіданні виконавчого комітету дійсно було прийняте рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку в районі Під Голоском. Це викликало бурю емоцій і припущень, що мораторій у мікрорайоні припинив свою дію», – написав він.

Він зауважив, що нові містобудівні умови та обмеження видані не забудовнику, а управлінню земельних ресурсів міської ради з метою завершення обміну земельної ділянки так званої «Інкубаторної станції».

За словами Любомира Зубача, після численних обговорень врешті було прийнято рішення про обмін ділянки – і це фактично була вимога мешканців – і вже тепер частину території використаємо для розширення проєктованого навчального закладу, на решті, біля вулиці Малоголосківської – облаштують рекреаційну зону. На територію цієї рекреації вже є громадський проєкт «Парк на Малоголосківській», який нещодавно став переможцем Громадського бюджету і наступного року має реалізовуватися.

«Я вважаю, що потрібно завершити розпочату справу, і мешканці Під Голоском заслуговують на парк і школу», – резюмував заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

За даними «Наших грошей. Львів», компанія «Лінтер-Пласт» стала власницею ділянки на вул. Малоголосківській в грудні 2020 року. В січні цього року ділянку виставляли на продаж за 800 тисяч доларів.

Львівська фірма була зареєстрована 2016 року. Спеціалізується тільки на торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Володіють фірмою три власники – Наталія Дема, Володимир Вовк та Борис Сторчай. Але найбільша частка компанії, а саме 89%, належить юристці з Винник Наталії Демі. Вона є власницею низки підприємств, зокрема будівельного ПП «Інвест-Буд-Сервіс» та готелю «Маестраль» (ТОВ «Маестраль») на вул. Олени Степанівни, 31 у Львові. Крім того, Дема давно співпрацює з відомим львівським бізнесменом та президентом ТОВ «Укренерго» Тарасом Керницьким. Її телефон зазначено в контактних даних ФОП Керницький Тарас Любомирович. Вона також є директором газовидобувної компанії бізнесмена «Інгазко».

Фото lviv.nashigroshi.org, facebook.com/LubomyrZubach